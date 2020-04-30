Шанс Украины избавиться от удавки МВФ: эксперт назвал важное условие

МВФ установил диктат над Украиной, считает Кость Бондаренко

В настоящий момент финансовые отношения Украины и МВФ базируются на крайне невыгодных для Киева условиях. Ультимативные требования Фонда не идут на пользу экономике Украины и фактически ставят под сомнение суверенитет страны. Фонд установил тотальный диктат над государством, и только разработка собственной экономической программы позволит Киеву избавиться от экономического контроля и политического вмешательства МВФ.

Такую позицию в комментарии Главреду озвучил руководитель фонда Украинская политика, политический эксперт Константин Бондаренко.

По его мнению, Украина находится в состоянии внешнего правления, а Украина явно выиграет в том случае, если государство вместо сотрудничества с МВФ акцентирует внимание на развитии национальной экономики.

"Это – признак того, что Украина находится под откровенным диктатом со стороны ставленников МВФ. Ситуация напоминает Украину XVIII века – времен Российской империи, когда тут все решал российский ставленник из Петербурга, который по своему усмотрению определял, какими правами и вольностями должны обладать шляхтичи и казацкая старшина. Сейчас точно так же: приезжает какой-то обнаглевший иностранец и указывает, как Украина должна себя вести. Да и вообще, МВФ – не панацея для Украины, а условия Фонда для нее мало приемлемы. Если концепция выживания без кредитов МВФ будет разработана, мы от этого только выиграем. Поскольку Украина вполне может обойтись без денег Фонда", - полагает аналитик.

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"Дабы выйти из-под этого диктата, Украина должна пересмотреть кабальные условия, на которые в свое время согласилась Яресько и которые не дают украинской экономике развиваться. Потому что чем больше Украина погружается в выполнение этих требований, тем больше она платит Фонду", - добавил Бондаренко, подчеркнув, что в нынешних условиях Украина вынуждена идти на крайние меры, чтобы получить очередной транш от Фонда.

Напомним, МВФ решительно выступил против законопроекта №3133 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах".

В случае принятия Радой данной законодательной инициативы парламентарии смогут отправить в отставку главу НАБУ Артема Сытника. По мнению Фонда, изменения законодательства в сфере правоохранительных органов может негативно повлиять на сотрудничество МВФ с Украиной.

Ранее политолог Юрий Романенко жестко раскритиковал позицию МВФ и призвал прекратить сотрудничество с организацией.