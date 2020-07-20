"Без нездоровой инфляции": глава Нацбанка назвал свои основные приоритеты

Кирилл Шевченко назвал свои задачи на новой должности / УНИАН

Новоиспеченный глава Нацбанка Кирилл Шевченко, который был избран Радой 16 июля, назвал четыре приоритета в должности.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник, передает пресс-служба НБУ.

"У меня есть четкое видение, как будет развиваться банковский и финансовый сектор в последующие годы. Мой курс базируется на четырех основных приоритетах. Первое - это реальное восстановление кредитования", - сказал Шевченко.

По его словам, для украинской экономики, "которая сегодня находится в состоянии кризиса, вызванного вирусом, как никогда важны ресурсы и поддержка банковского сектора".

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"Поэтому наша общая задача с правительством - подготовить банковскую систему к кредитованию важных проектов, которые дадут толчок экономике. Уже сегодня у банков достаточно ликвидности, достаточно средств для того, чтобы запустить масштабное кредитование. Второй приоритет - снижение плохих портфелей в банках", - отметил глава Нацбанка.

Он отметил, что до недавнего времени был председателем государственного банка, что "имеет наименьший кредит плохих портфелей", поэтому он знает как "сделать это на деле, а не словах".

"Приоритет третий - сохранение макрофинансовой стабильности. Макростабильность - это безусловное достижение последних 5 лет. Это фундамент для здоровой экономики. Не будет у нас нездоровой инфляции. Валютная политика останется взвешенной", - сообщил Шевченко.

В то же время, подчеркнул он, валютная политика должна способствовать росту экономики.

"Четвертый приоритет - продолжение и углубление сотрудничества с нашими международными партнерами. Это еще один мой приоритет. Я занимаюсь этим с первого дня, то есть сегодняшнего. Так же, как независимость Нацбанка, конструктивные отношения с международными финансовыми институтами, международным сообществом, нужно поддерживать", - добавил он.

Назначение нового главы НБУ

Напомним, Шевченко назначили новым руководителем Нацбанка на заседании Верховной рады. Кандидатуру председателя правления Укргазбанка поддержали 332 народных депутатов. Шевченко сменил на посту руководителя НБУ Якова Смолия, который подал в отставку.