Срочно запасаемся к зиме: в Украине рухнули цены на капусту

В ближайшее время цены могут снова вырасти / УНИАН

В Украине вторую неделю подряд падают цены на белокочанную капусту. Снижение цен участники рынка объясняют существенным увеличением предложения и неудовлетворительным качеством основных объемов капусты.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Как отмечается, сейчас значительную часть объемов на рынке составляет подмороженная капуста. Тем временем белокочанную капусту высокого качества часть фермеров отложила на хранение, чтобы начать реализацию не раньше середины декабря. Другая половина производителей сегодня продолжает реализацию качественной продукции, увеличивая общее предложение белокочанной продукции на рынке.

Такие действия они объясняют резко увеличившимися расходами на электроэнергию. В свете последних событий с перебоями с электроэнергией в большинстве регионов Украины далеко не все фермеры уверенны в возможности качественного хранения плодоовощной продукции в дальнейшем.

Таким образом, цены на капусту сегодня снизились до 6-8 грн/кг, что в среднем на 17% ниже, чем неделей ранее. В то же время цены на белокочанную капусту в Украине пока как минимум на 40% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

В то же время эксперты рынка остаются при своих предыдущих прогнозах относительно недостаточного предложения капусты на украинском рынке во второй половине текущего маркетингового сезона. То есть новые повышающие ценовые тенденции в данном сегменте могут установиться уже в ближайшее время.

Как пишет издание, эксперты прогнозируют, что предложение капусты на украинском рынке во второй половине текущего маркетингового сезона будет недостаточным, что приведет вновь к росту ее стоимости уже в ближайшее время.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что с началом осени цены на продукты в Украине взлетели. Уже в октябре значительно подорожали овощи. Как свидетельствуют данные портала Минфин, цены на огурцы, помидоры и перец на полках супермаркетов взлетели почти вдвое.

В частности, средняя стоимость огурцов повысилась с 66,23 грн/кг до 72,99 грн/кг. Ценник на красные помидоры слетел с 58,76 грн/кг до 71,45 грн/кг.

Кроме того, в преддверии зимы нас ждет еще один скачок цен: + 27,4% - на товары продовольствия; + 23,7% - на бытовую химию и технику; + 19,5% - на алкоголь и сигареты.

В то же время эксперты предупреждают украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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