В июле украинцам взвинтили цены на газ

Тарифы на газ для населения в Украине резко подскочили с июля / УНИАН

В июле Нафтогаз установил тарифы на газ для населения в Украине на уровне 2,298 тыс. грн за тысячу кубометров. Это на 7% выше, чем было в июне 2020.

Речь идет об оптовой цене для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК поставляет природное топливо в рамках специальных обязательств (ПСО). В обозначенную сумму не входят НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа распределительными и магистральными трубопроводами, говорится в сообщении компании.

Читайте такжеВ Украине с 1 июля выросли платежки за газ: стало известно, кто заплатит большеПодорожание в НАК объяснили ростом цен на главных европейских хабах. В то же время в Нафтогазе намекнули, что цена газа для населения могла бы быть и выше – если б не "значительные запасы газа в отечественных хранилищах и рекордный разрыв между потреблением и предложением".

"Впрочем, цена все еще рекордно низкая по сравнению с предыдущими периодами, и мы уже сегодня можем предположить, что во втором полугодии, в разгар отопительного сезона, стоимость газа все равно будет ниже, чем в 2019 году. По предварительным расчетам – на 20%, а то и на 30%", – заверил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Напомним, с 1 июля 2020 украинцев ждет второй этап повышения цены на газ для населения в Украине. В силу вступают тарифы за транспортировку газа. Детальнее читайте в нашем материале До 22% за транспортировку газа: как вырастут платежки в Украине с июля.

Ранее эксперт предупредил о новом росте тарифов на газ. Одним из факторов снижения цен на газ может стать отмена "наценки Нафтогаза", считает Дмитрий Марунич.