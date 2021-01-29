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Тарифы на газ, вакцинация и посылки: что изменится с 1 февраля

29 января 2021, 07:00

Что меняется с 1 февраля 2021 года в Украине – узнал Главред.

Цена на газ для населения и COVID-19 - что готовит февраль Украине
Цена на газ для населения и COVID-19 - что готовит февраль Украине / 1zoom.ru

Новый месяц принесет украинцам немало позитивных новостей – но сам по себе всё равно будет тяжелым.

Например, с 1 февраля 2021 года в Украине снижаются цены на газ – но в платежках-то еще придут цифры по старым тарифам, которые даже наши газовые миллионеры признают "рекордными".

Вакцинация от коронавируса тоже вроде бы должна начаться в феврале – вот только самой вакцины как не было, так и нет.

Будут и изменения поменьше.

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Тарифы на газ для населения с 1 февраля 2021 – Украина

18 января тариф на газ для населения в Украине снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 гривен за кубометр. В эту сумму уже входит НДС и плата за транспортировку голубого топлива до внутренних точек выхода из ГТС по магистральным газопроводам.

Новая цена на газ для населения в Украине установлена с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года.

19 января Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.

Кстати, наказание за неуплату коммунальных платежей за январь 2021 года Украина отменяет. То есть украинцам не будут начисляться штрафы за коммуналку и пеня за неуплату коммунальных услуг.

Вакцинация от COVID-19

Власти уже несколько раз повторили, что массовая вакцинация украинцев от кронавируса начнется в феврале.

Но проблема в том, что вакцина от COVID-19 до сих пор не закуплена.

Как признал 27 января главный санитарный врач Виктор Ляшко, власти пока и сами не знают, когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса и сколько доз вакцины будет доступно. Точную дату, когда в страну привезут первые вакцины от коронавируса, ведомство будет знать не раньше 29 января.

А тех объемов вакцины, которые называются, для "массовой" вакцинации точно не хватит. К примеру, глава Минздрава Максим Степанов сказал, что Украина намерена в феврале 2021 года получить около 150-200 тысяч доз вакцин от COVID-19. Так как одному человеку вводится две дозы вакцины – то указанного количества хватит не более чем на 100 тысяч человек.

ВНО в 2021 году

ВНО 2021 в Украине не отменят. И регистрация на ВНО начинается как раз с 1 февраля 2021 года.

Основная сессия ВНО в 2021 году продлится с 21 мая до 16 июля.

Обязательно сдавать математику, украинский язык или историю Украины либо иностранный язык, а также еще один (четвертый) предмет на выбор.

Обязательные предметы ЗНО 2021 в Украине и даты тестирования:

  • химия – 21 мая,
  • немецкий, французский и испанский языки – 24 мая,
  • английский язык – 25 мая,
  • математика – 28 мая,
  • украинский язык – 1 июня,
  • украинский язык и литература – 1 июня,
  • история Украины – 4 июня,
  • география – 5 июня,
  • физика – 7 июня,
  • биология – 10 июня.

Проходной балл ЗНО 2021 на бюджет – не менее 125 баллов. Для ряда специальностей – не менее 130 баллов (например, Фармация) или не менее 140 баллов (Международные отношения, Право и др.).

Укрпошта и международные отправления

С 1 февраля 2021 Укрпошта меняет регламент регистрации международных отправлений. Отправителю посылки нужно будет оформить таможенную декларацию. Сделать это можно в личном кабинете пользователя на сайте Укрпошты, в мобильном приложении или в системе АРЕ.

Нововведение касается посылок с товарными вложениями, которые отправятся за рубеж в виде бандероли, малогабаритного пакета, в мешке формата "М" или же международным почтовым отправлением с указанной ценностью.

Метро по 20 гривен – быть или не быть

С 1 февраля обещали поднять цены на проезд в метро до 16-20 гривен за поездку, а в маршрутках – до 12 гривен.

В итоге в столичной мэрии уточнили, что принятие подобных решений занимает "как минимум два месяца" – а, значит, в феврале цены на проезд повышаться точно не будут. Что будет спустя пару месяцев (в апреле) – пока непонятно.

Календари на февраль 2021

ВНО февраль Укрпошта тарифы на газ ЗНО новости Украины вакцинация от коронавируса
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