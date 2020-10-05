Упорно роет дно: курс гривны к доллару установил новый антирекорд

Курс гривны к доллару от НБУ на завтра обвалился до показателей января 2018 года.
НБУ на завтра, 6 октября, установил курс гривны к доллару на уровне 28,40 грн/$. Таким образом украинская валюта просела еще на 6 копеек.
Для гривны это самые низкие показатели за последние 32 месяца. До этого самый высокий курс доллара в Украине фиксировался 29 января 2018 года: в тот день он был установлен на отметке 28,54 грн/$.
Официальный курс гривны к евро остановился на отметке 33,40 грн/евро. Он тоже скатился: курс евро на 5 октября фиксировался на уровне 33,23 грн/евро.
Курс доллара в Украине - прогноз
- Ранее аналитик международной финансовой компании Телетрейд Сергей Родлер спрогнозировал, каким будет курс доллара в ближайшее время.
- Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз на ближайшие три года. В документе отмечается, что обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 грн/$, на конец года - 28,8 грн/$.
Автор: Диана Беловодская