Упорно роет дно: курс гривны к доллару установил новый антирекорд

Курс валют - курс доллара в Украине установил рекорд за два года / УНИАН

НБУ на завтра, 6 октября, установил курс гривны к доллару на уровне 28,40 грн/$. Таким образом украинская валюта просела еще на 6 копеек.

Для гривны это самые низкие показатели за последние 32 месяца. До этого самый высокий курс доллара в Украине фиксировался 29 января 2018 года: в тот день он был установлен на отметке 28,54 грн/$.

Официальный курс гривны к евро остановился на отметке 33,40 грн/евро. Он тоже скатился: курс евро на 5 октября фиксировался на уровне 33,23 грн/евро.

Курс доллара в Украине - прогноз