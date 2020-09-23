В НБУ назвали главные причины роста курса доллара

В НБУ назвали причины роста курса доллара / фото: novostey.com

Девальвация курса гривны в сентябре нынешнего года произошла из-за того, что значительно увеличился спрос на валюту со стороны импортеров. Для сглаживания колебаний НБУ возобновил интервенции по продаже валюты.

Об этом шла речь во время встречи руководства Национального банка с членами Европейской бизнес ассоциации, сообщает пресс-служба НБУ.

"Валютная политика не меняется. Курс формируется рынком, а мы лишь сглаживаем чрезмерные колебания как в одну, так и в другую сторону", - говорится в сообщении.

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Также в Нацбанке поведали о том, что в августе предложение валюты было больше спроса. Поэтому курс гривны укреплялся, а НБУ пополнял резервы.

"Фундаментального давления на гривну нет. Есть значительное предложение валюты со стороны экспортеров. В октябре-ноябре предложение валюты вероятно возрастет благодаря продажам аграриев. В случае разворота рынка НБУ не намерен искусственно сдерживать укрепление гривны", - отмечается в сообщении пресс-службы НБУ.