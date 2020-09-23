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В НБУ назвали главные причины роста курса доллара

23 сентября 2020, 18:58

В октябре-ноябре предложение валюты вероятно возрастет благодаря продажам аграриев.

валюта
В НБУ назвали причины роста курса доллара / фото: novostey.com

Девальвация курса гривны в сентябре нынешнего года произошла из-за того, что значительно увеличился спрос на валюту со стороны импортеров. Для сглаживания колебаний НБУ возобновил интервенции по продаже валюты.

Об этом шла речь во время встречи руководства Национального банка с членами Европейской бизнес ассоциации, сообщает пресс-служба НБУ.

"Валютная политика не меняется. Курс формируется рынком, а мы лишь сглаживаем чрезмерные колебания как в одну, так и в другую сторону", - говорится в сообщении.

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Также в Нацбанке поведали о том, что в августе предложение валюты было больше спроса. Поэтому курс гривны укреплялся, а НБУ пополнял резервы.

"Фундаментального давления на гривну нет. Есть значительное предложение валюты со стороны экспортеров. В октябре-ноябре предложение валюты вероятно возрастет благодаря продажам аграриев. В случае разворота рынка НБУ не намерен искусственно сдерживать укрепление гривны", - отмечается в сообщении пресс-службы НБУ.

  • Как ранее писал Главред, проект государственного бюджета на 2021 год построен на прогнозе роста инфляции в 7,3%. Об этом во время брифинга заявил министр финансов Сергей Марченко.
  • Также отметим, Владимир Позний, руководитель международной инвестиционной компании EXANTE, спрогнозировал ‒ уже в ближайшее время курс доллара преодолеет отметку в 28,2 гривны, а до конца октября приблизится к отметке 29 гривен.
  • До того, экономист и политолог Олег Соскин утверждал ‒ в Украине стартовала очередная волна постепенного ослабления гривны по отношению к доллару и евро.

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