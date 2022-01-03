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Вырастут теневые продажи: эксперт объяснил, как налог на сахар повлияет на стоимость газировки

3 января 2022, 12:39
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Если цена незначительно вырастет – это не повлияет на предпочтения украинцев, а если стоимость увеличится на 20%, продажи частично могут перейти "в тень".

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Введение налога на сахар может загнать часть продаж сладких газированных напитков "в тень" / ua.depositphotos.com, УНИАН

Налог на сладкие газированные напитки, введение которого ранее предложили обсудить в Комитете по вопросам здоровья нации в Верховной Раде, будет достаточно сложно ввести в Украине. Акциз может не побудить украинцев употреблять меньше таких напитков, однако может спровоцировать переход части продаж "в тень".

Поскольку украинцы являются одной из самых сахаролюбивых Наций в Европе, небольшое повышение цен на сладкие газированные напитки не скажется на их предпочтениях. Об этом рассказал директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, пишет UBR.ua.

Он отметил, что если бы этот вопрос мотивировали тем, что нужно сделать питание детей в школах более полезным, то в такой инициативе одним из шагов могло бы быть увеличение стоимости газированных напитков. Однако как отдельная инициатива эта идея может не пройти в Верховной Раде, считает эксперт.

"Я не верю, что в Украине примут акциз на сладкие газированные напитки. Пищевые пакеты прошли, потому что это-экология, тренд и понятно всем. А что такое "сладкие напитки", которые не будут сладкие? Для большинства депутатов – это непонятно", – отметил Дорошенко.

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Депутаты могут оставить без внимания такую идею даже не смотря на то, что во многих странах такой налог уже существует, говорит эксперт.

Он подчеркнул, что введение такого налога может только расширить теневой сектор. Сейчас Госпродпотребслужба больше контролирует крупные торговые сети, при этом мелкие одиночные магазины часто оставляют без внимания, и их практически никто не проверяет. Но продажи газированных напитков там немалые.

По словам Дорошенко, если после введения налога цена поднимется на 5% – это не повлияет существенно на потребление. В то же время, если цена вырастет на 20% – это усилит нелегальные продажи.

Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий предложил обсудить введение нового налога – на сладкие газированные напитки. Он подчеркнул, что в Украине достаточно популярно употребление газированных напитков с большим содержанием сахара, злоупотребление которыми может серьезно повлиять на здоровье.

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