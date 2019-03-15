Выборы-2019: идея наблюдать за выборами по видео вызвала в ЦИК улыбку

15 марта 2019, 14:36

При этом, отметил Радченко, органы власти или местного самоуправления при желании могут устанавливать камеры наблюдения, но "исключительно из соображений безопасности".

ЦИК / УНИАН

Видеонаблюдения на избирательных участках в день голосования на президентских выборах в Украине 31 марта не будет, поскольку это не предусмотрено законодательством.

Об этом сообщил замглавы ЦИК Евгений Радченко на пресс-конференции.

"Это один из тех вопросов, которые вызывают улыбку и на которые, откровенно говоря, надоело отвечать", - сказал Радченко.

Он напомнил, что в свое время действительно организовывали видеонаблюдение на избирательных участках, на что потратили почти 1 млрд гривен (996 млн гривен, или около 37 млн долларов по нынешнему курсу), но это не дало желаемого эффекта.

По его словам, "было куплено 32 тыс. с лишним программно-аппаратных комплексов", однако в результате из них "было осуществлено чуть более 180 тыс. заходов в систему".

При этом, отметил Радченко, органы власти или местного самоуправления при желании могут устанавливать камеры наблюдения, но "исключительно из соображений безопасности".

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.

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Украина ЦИК видеонаблюдение выборы-2019
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