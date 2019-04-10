Мэр Черкасс запретил вешать в городе билборды Порошенко с Путиным

Градоначальник заявил, что в городе не должна распространяться реклама агрессора.
В Черкассах не будут размещены нашумевшие билборды, на которых штаб президента Петра Порошенко использовал изображение главы Кремля Владимира Путина.
"Предупреждаю владельцев рекламного бизнеса в Черкассах: в случае появления на ваших бордах изображение российского агрессора, исполнительный комитет городского совета оперативно проголосует за демонтаж конструкции!" – написал в Facebook мэр города Анатолий Бондаренко.
Глава города утверждает, что Путин нанес много вреда Украине, поэтому его изображения недопустимо использовать в рекламных целях.
"Я считаю аморальным распространять подобные вещи. Нам Путина в городе не нужно", - заявил Бондаренко.
Напомним, размещение фото Петра Порошенко вместе с Владимиром Путиным вызвало бурю эмоций в Сети. В частности, отмечается, что "Порошенко — это лучшее вложение Путина в уничтожение Украины".
Также у Порошенко прокомментировали скандальные борды с Путиным. По словам представителей украинского президента, никто не спрашивал официального разрешения у Путина для использования его фотоснимков в агитационных целях.