Мэр Черкасс запретил вешать в городе билборды Порошенко с Путиным

Скандальные борды Порошенко и Путина запретили размещать в Черкассах / Скрины с видео 5 канала

В Черкассах не будут размещены нашумевшие билборды, на которых штаб президента Петра Порошенко использовал изображение главы Кремля Владимира Путина.

"Предупреждаю владельцев рекламного бизнеса в Черкассах: в случае появления на ваших бордах изображение российского агрессора, исполнительный комитет городского совета оперативно проголосует за демонтаж конструкции!" – написал в Facebook мэр города Анатолий Бондаренко.

Глава города утверждает, что Путин нанес много вреда Украине, поэтому его изображения недопустимо использовать в рекламных целях.

"Я считаю аморальным распространять подобные вещи. Нам Путина в городе не нужно", - заявил Бондаренко.

Напомним, размещение фото Петра Порошенко вместе с Владимиром Путиным вызвало бурю эмоций в Сети. В частности, отмечается, что "Порошенко — это лучшее вложение Путина в уничтожение Украины".

Также у Порошенко прокомментировали скандальные борды с Путиным. По словам представителей украинского президента, никто не спрашивал официального разрешения у Путина для использования его фотоснимков в агитационных целях.