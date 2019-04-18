"Порошенко потоптался по всем, но его уделал шахматист": политолог объяснил, откуда у Зеленского такие высокие рейтинги

18 апреля 2019, 19:42

По его словам, в поддержке Зеленского аккумулирован весь протестный потенциал.

Зеленский
Откуда у Зеленского такие высокие рейтинги / Reuters

В ходе чата на Главреде политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев пояснил, откуда взялись такие высокие рейтинги у Владимира Зеленского – человека без опыта в сфере политики или государственного управления.

"Петр Алексеевич всю свою пятилетку старательно стерилизовал политическое поле. Сначала были зачищены "левые". Куда делась Компартия, все хорошо знают. На членов этой партии были развешаны ярлыки "сепаратистов" и так далее. Де-юре Компартию до конца так и не запретили, но де-факто она оказалась под запретом в Украине. С этого началась вся дальнейшая зачистка", – напомнил эксперт.

Читайте также"Готов доказать под присягой": Садовый обвинил Порошенко в шантаже ради снятия мусорной блокады. ДокументОн также привел в пример потенциального конкурента Порошенко – мэра Львова Андрея Садового, у которого, по его словам, на тот момент был весьма неплохой стартовый рейтинг.

"Но его президентские амбиции и рейтинг оказались погребены под тоннами мусора Грибовичской свалки, – констатировал Золотарев. – Затем – Саакашвили, Тимошенко, Гриценко... По всем потоптались. И это продолжалось на протяжении пяти лет".

Так что, по сути, политическое поле старательно зачищалось, подчеркнул политолог.

"Но, в итоге, умнее и дальновиднее всех оказался шахматист Коломойский. Игорь Валерьевич в молодости действительно любил играть в шахматы. Надо отдать ему должное – он умеет просчитывать ситуацию наперед. Без этого он, наверное, не стал бы тем, кем он стал. Проект Зеленского возник в 2014-2015 году, когда стало ясно, что пути и дороги Порошенко и Коломойского расходятся", – рассказал Золотарев.

По его словам, в поддержке Зеленского аккумулирован весь протестный потенциал.

"Ведь на самом деле Порошенко борется не с Зеленским. Его "враг номер один" – его собственный антирейтинг. Этот антирейтинг выше 50%. То есть бо́льшая часть людей не одобряет курс, которым он ведет страну. И эти люди легли в основу рейтинга Зеленского", – уверен эксперт.

Читайте также"Не допустите Малороссию": Порошенко в обращении попросил прощения у народаПо его подсчетам, искренних поклонников Владимира Зеленского, которые симпатизируют ему как личности, в электорате, который голосует за Зеленского – примерно треть. А еще две трети – это типичные протестники.

"Возможно, Порошенко жалеет, что в бюллетене сейчас нет графы "против всех". Но, так или иначе, в Зеленском как раз воплотился протест против того курса, который проводил Порошенко. Собственно, слоганы Зеленского "Конец эпохи бедности", "Конец эпохи лжи" как раз и отражают то, чего хотели люди от Порошенко: чтобы власть меньше воровала и меньше врала. Увы, Порошенко не смог дать этого стране", – резюмировал Золотарев.

Напомним, по данным опроса, проведенного социологической группой Рейтинг, за Зеленского намерены проголосовать 72,7% среди тех, кто намерен голосовать и определился со своим выбором. При этом за Порошенко готовы отдать свои голоса 27,3% избирателей.

А по данным КМИС, за Зеленского готовы отдать свои голоса 72,2% опрошенных украинцев. В то же время Порошенко готовы отдать свои голоса 25,4% респондентов.

Как сообщалось, партия Зеленского уверенно возглавляет парламентский рейтинг, свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС. В целом, высокие шансы быть избранными в Верховную Раду имеют шесть партий.

Результаты выборов 2019 в Украине: когда второй тур

Во второй тур прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Причем первый по голосам обошел оппонента почти вдвое.

Выборы президента Украины 2019: кандидаты

Так, согласно результатам, обнародованным ЦИК, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко — 15,95% избирателей.

Также больше 10% набрали лидер Батькивщины Юлия Тимошенко — 13,40% и сопредседатель партии Оппозиционная платформа — за жизнь Юрий Бойко — 11,67%.

За лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко проголосовали 6,91% украинцев, за самовыдвиженца Игоря Смешко — 6,04%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 5,48%, за кандидата от партии Оппозиционный блок — Партия мира и развития Александра Вилкула — 4,15%, за кандидата от Свободы Руслана Кошулинского — 1,62%.

Второй тур выборов в Украине 2019: дата

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.

До 19 апреля кандидаты смогут агитировать за себя, после чего наступит "день тишины" перед выборами, когда агитация, массовые мероприятия, дебаты и пресс-конференции будут запрещены.

Второй тур выборов в Украине 2019: ключевые даты

Помимо 19 и 21 апреля есть еще несколько ключевых для второго тура дат:

  • до 1 мая ЦИК должен будет опубликовать итоги волеизъявления граждан во втором туре выборов. 
  • 4 мая должна состояться публикация официальных результатов президентских выборов 2019 в газетах Голос Украины и Урядовий курьер.
  • до 3 июня после объявления результатов победитель должен будет пройти процедуру инаугурации и принять присягу.

Кандидаты в президенты Украины 2019: рейтинг

Как свидетельствуют данные исследования, проведенного Социологической группой Рейтинг, обнародованные 11 апреля, из тез, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором, 71% респондентов поддержал Зеленского, а Порошенко — 29%.

Ранее КМИС провел телефонный опрос общественного мнения о предпочтениях избирателей во втором туре выборов президента Украины и узнал, что Владимир Зеленский увеличил отрыв от Петра Порошенко.

"Мы уже провели телефонные опросы и через пару дней будет F2F, но не знаю, захотят ли Заказчики их публиковать. Могу только сказать, что данные предвыборных опросов "Если во второй тур выйдут...", разрыв в которых был примерно 40 на 20 в пользу Зеленского только увеличился", — сообщил гендиректор института Владимир Паниотто.

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