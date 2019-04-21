"Дякую" для Порошенко, отношения с РФ и закон про язык: самое главное с первой пресс-конференции Зеленского

Самое главное с первой пресс-конференции Зеленского

В ходе своей первой, после завершения выборов 2019, пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал о своих планах на посту президента Украины.

"Дякую" и аплодисменты для Порошенко

Начал он свою пресс-конференцию с благодарности в адрес нынешнего президента и его оппонента на выборах 2019 Петра Порошенко.

"Только что поздравил… и я очень благодарен президенту Украины Петру Порошенко. Он сказал, что я могу рассчитывать на его помощь в любое время. Он признал победу мою и моей команды. Спасибо еще раз. Давайте поаплодируем ему", – заявил Зеленский.

Читайте такжеПорошенко vs Зеленского: физиогномист назвал победителя дебатовУже в конце пресс-конференции он уточнил, что если ему когда-либо понадобится помощь Порошенко, то он ему позвонит: "Почему бы нет?"

"Он сказал: "Я готов помочь всегда советом". Мне кажется, это действительно серьезная помощь. И я готов действительно обратиться к Петру Алексеевичу, когда мне понадобится помощь. Почему нет?" – рассказал Зеленский.

Ранее Зеленский ответил на вопрос о новой должности Порошенко в правительстве.

Он заявил, что пока не знает, где будет жить после инаугурации. Но политик уже намерен сократить администрацию президента и избавиться от кортежей.

Квартал 95

На вопрос, кто теперь будет играть изображать его самого в шоу Квартал 95 и как он относится к шуткам в свой адрес, Зеленский заявил, что "мы живем в свободной стране", а к шуткам он относится прекрасно.

"Шутки обязаны быть. Тогда ты понимаешь, в чем твои ошибки… Кто будет вместо меня – не знаю. А мне можно иногда появляться? Ладно, это шутка. Только в зале", – пообещал шоумен.

Кадровые назначения

Рассказал Зеленский и о новых кадровых назначениях. В частности, уже пообещал уволить нынешнего генпрокурора Юрия Луценко, добавив, что "это касается не только господина Луценко".

Отношения с Россией

Читайте такжеПолитолог назвал возможные компромиссы ради окончания войны на ДонбассеКадровые замены ждут и минскую группу. Зеленский пообещал и дальше действовать в рамках нормандского процесса, но представителя Украины сменить.

"…пойдем до конца, чтобы прекратить огонь. Потому что главное для нас – вернуть наших парней живыми", – заявил политик.

Своей первой задачей он назвал возвращение всех украинских военнопленных, которых удерживают в России.

Украинцы – единый народ

Зеленский уже анонсировал всеукраинский тур по городам Украины. Он заявил, что не разделяет жителей страны по тому, где они живут – во Львове, Днепре, Кривом Роге или другом городе.

"Для меня все украинцы – это единый народ. Это единая Украина. Я обязательно приеду, будем разговаривать", – отметил он.

Про украинский язык

Зеленский заявил, что поддерживает закон об украинском языке.

"Я обязан защищать украинский язык. Обязан как гарант защищать украинский язык – и я это буду делать. Обязательно. И львовянам привет!" – заявил политик.

Ранее Порошенко заявил, что перед уходом подпишет закон об украинском языке. Для этого ему нужно положительное голосование в Раде.

Незаконная агитация

Один из журналистов поинтересовался, почему в день выборов в Киеве не убрали цветовую символику Зеленского (не плакаты, а некая продукция бело-зеленых цветов) . При этом конкретного места размещения такой агитации он назвать не смог, отметив, что "это не нарушает закон, но нарушает дух закона".

"Я никогда не нарушал закон в своей жизни. Вот сегодня у нас было административное нарушение, я заплатил штраф. Вы это знаете… Идентичные плакаты были и у господина Порошенко. Ни сегодня, ни вчера я не проводил концерты с агитацией в Виннице, например", – заявил Зеленский.

Напомним, обнародованы окончательные данные Национального экзит пола. Зеленский обогнал Порошенко практически втрое.

Тем временем ЦИК, по состоянию на 23:20, подсчитала 2,96% бюллетеней. По их данным, также лидирует Зеленский: за него пока что отдали свои голоса 72% украинцев. За Порошенко проголосовали 25,68%. Недействительными на данный момент признаны 2,3% бюллетеней.

Как свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН, Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины. Согласно предварительным результатам голосования, на выборах 21 апреля он получил 72,7% голосов избирателей.