"Дякую" для Порошенко, отношения с РФ и закон про язык: самое главное с первой пресс-конференции Зеленского

Политик рассказал о своих планах на посту президента Украины.
В ходе своей первой, после завершения выборов 2019, пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал о своих планах на посту президента Украины.
"Дякую" и аплодисменты для Порошенко
Начал он свою пресс-конференцию с благодарности в адрес нынешнего президента и его оппонента на выборах 2019 Петра Порошенко.
"Только что поздравил… и я очень благодарен президенту Украины Петру Порошенко. Он сказал, что я могу рассчитывать на его помощь в любое время. Он признал победу мою и моей команды. Спасибо еще раз. Давайте поаплодируем ему", – заявил Зеленский.
Читайте такжеПорошенко vs Зеленского: физиогномист назвал победителя дебатовУже в конце пресс-конференции он уточнил, что если ему когда-либо понадобится помощь Порошенко, то он ему позвонит: "Почему бы нет?"
"Он сказал: "Я готов помочь всегда советом". Мне кажется, это действительно серьезная помощь. И я готов действительно обратиться к Петру Алексеевичу, когда мне понадобится помощь. Почему нет?" – рассказал Зеленский.
Ранее Зеленский ответил на вопрос о новой должности Порошенко в правительстве.
Он заявил, что пока не знает, где будет жить после инаугурации. Но политик уже намерен сократить администрацию президента и избавиться от кортежей.
Квартал 95
На вопрос, кто теперь будет играть изображать его самого в шоу Квартал 95 и как он относится к шуткам в свой адрес, Зеленский заявил, что "мы живем в свободной стране", а к шуткам он относится прекрасно.
"Шутки обязаны быть. Тогда ты понимаешь, в чем твои ошибки… Кто будет вместо меня – не знаю. А мне можно иногда появляться? Ладно, это шутка. Только в зале", – пообещал шоумен.
Кадровые назначения
Рассказал Зеленский и о новых кадровых назначениях. В частности, уже пообещал уволить нынешнего генпрокурора Юрия Луценко, добавив, что "это касается не только господина Луценко".
Отношения с Россией
Читайте такжеПолитолог назвал возможные компромиссы ради окончания войны на ДонбассеКадровые замены ждут и минскую группу. Зеленский пообещал и дальше действовать в рамках нормандского процесса, но представителя Украины сменить.
"…пойдем до конца, чтобы прекратить огонь. Потому что главное для нас – вернуть наших парней живыми", – заявил политик.
Своей первой задачей он назвал возвращение всех украинских военнопленных, которых удерживают в России.
Украинцы – единый народ
Зеленский уже анонсировал всеукраинский тур по городам Украины. Он заявил, что не разделяет жителей страны по тому, где они живут – во Львове, Днепре, Кривом Роге или другом городе.
"Для меня все украинцы – это единый народ. Это единая Украина. Я обязательно приеду, будем разговаривать", – отметил он.
Про украинский язык
Зеленский заявил, что поддерживает закон об украинском языке.
"Я обязан защищать украинский язык. Обязан как гарант защищать украинский язык – и я это буду делать. Обязательно. И львовянам привет!" – заявил политик.
Ранее Порошенко заявил, что перед уходом подпишет закон об украинском языке. Для этого ему нужно положительное голосование в Раде.
Незаконная агитация
Один из журналистов поинтересовался, почему в день выборов в Киеве не убрали цветовую символику Зеленского (не плакаты, а некая продукция бело-зеленых цветов) . При этом конкретного места размещения такой агитации он назвать не смог, отметив, что "это не нарушает закон, но нарушает дух закона".
"Я никогда не нарушал закон в своей жизни. Вот сегодня у нас было административное нарушение, я заплатил штраф. Вы это знаете… Идентичные плакаты были и у господина Порошенко. Ни сегодня, ни вчера я не проводил концерты с агитацией в Виннице, например", – заявил Зеленский.
Напомним, обнародованы окончательные данные Национального экзит пола. Зеленский обогнал Порошенко практически втрое.
Тем временем ЦИК, по состоянию на 23:20, подсчитала 2,96% бюллетеней. По их данным, также лидирует Зеленский: за него пока что отдали свои голоса 72% украинцев. За Порошенко проголосовали 25,68%. Недействительными на данный момент признаны 2,3% бюллетеней.
Как свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН, Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины. Согласно предварительным результатам голосования, на выборах 21 апреля он получил 72,7% голосов избирателей.
Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность
В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Официальные результаты второго тура президентских выборов будут опубликованы Центральной избирательной комиссией до 1 мая 2019 года. Согласно закону - не позднее чем на десятый день со дня голосования.
После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".
Инаугурация главы государства должна состояться до 31 мая, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Таким образом, президент Украины после принятия присяги в парламенте вступит в должность не позднее 3 июня.