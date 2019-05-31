Выборы в Раду: Украина отказалась открывать участки в России

Украина не будет открывать избирательные участки для украинцев в России во время голосования за депутатов в Верховную Раду.

Как сообщает МИД Украины, решение принято из-за "рисков и угроз проведению выборов на этих участках". По оценкам ведомства, на российской территории "невозможно обеспечить избирательный процесс в соответствии с принципами и стандартами", которые установлены законодательством Украины.

Украинцам, которые находятся в России, голосовать порекомендовали по месту регистрации в Украине или на избирательных участках при посольствах страны в Казахстане, Грузии и Финляндии.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу.

В этот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента. Заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.

Позже глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук предупредила, что нынешние законы не позволяют ЦИК вовремя завершить подготовку к досрочным выборам в Верховную Раду 2019. В нашей стране 24 мая стартовал избирательный процесс.

29 мая в ЦИК приняли важное решение по смене места голосования. Комиссия внесла изменения в постановление от 2012 года.

Ранее СМИ заявили, что Порошенко впал в депрессию от социологии по выборам в Раду. Партия Петра Порошенко набирает на парламентских выборах чуть больше 5%, рассказал источник.