Выборы 2019: в Украине решили дать наблюдателям от ПАСЕ "от ворот поворот" — нардеп

В Украине решили не приглашать членов ПАСЕ в качестве наблюдателей за ходом выборов в Раду, сообщил нардеп / facebook.com/cpUAct/

В Украину прилетают члены Парламентской ассамблее Совета Европы, которые являются наблюдателями на выборах в Верховную Раду 2019 (запланированы 21 июля) и входят в состав доизбирательной миссии.

Во вторник, 2 июля, председатель Рады Андрей Парубий должен подписать отмену приглашения для наблюдателей от ПАСЕ, рассказал народный депутат, глава постоянной делегации парламента в Ассамблее Владимир Арьев в комментарии УНИАН.

Собеседник подчеркнул, что для отмены приглашения не нужно голосование в Раде, а необходима только подпись спикера Рады под соответствующим документом.

"…сейчас прилетают только представители политических групп… Не избирательная, а доизбирательная миссия. Так там, кажется, будет всего лишь четверо или пятеро человек", — сообщил нардеп.

Арьев утверждает, что видел проект документа, которым предусмотрена отмена приглашения наблюдателям от ПАСЕ.Напомним, 26 июня ПАСЕ решила вернуть Россию в ведомство, однако выдвинула ряд условий. В 2014-м РФ лишили основных полномочий из-за аннексии Крыма и поддержки боевиков на востоке Украины. Позже комитет Верховной Рады по иностранным делам решил приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ.