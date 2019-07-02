Выборы 2019: в Украине решили дать наблюдателям от ПАСЕ "от ворот поворот" — нардеп

Парубий отменит приглашение для наблюдателей от ПАСЕ, сообщил глава постоянной делегации Рады в Ассамблее.
В Украину прилетают члены Парламентской ассамблее Совета Европы, которые являются наблюдателями на выборах в Верховную Раду 2019 (запланированы 21 июля) и входят в состав доизбирательной миссии.
Во вторник, 2 июля, председатель Рады Андрей Парубий должен подписать отмену приглашения для наблюдателей от ПАСЕ, рассказал народный депутат, глава постоянной делегации парламента в Ассамблее Владимир Арьев в комментарии УНИАН.
Собеседник подчеркнул, что для отмены приглашения не нужно голосование в Раде, а необходима только подпись спикера Рады под соответствующим документом.
"…сейчас прилетают только представители политических групп… Не избирательная, а доизбирательная миссия. Так там, кажется, будет всего лишь четверо или пятеро человек", — сообщил нардеп.
Арьев утверждает, что видел проект документа, которым предусмотрена отмена приглашения наблюдателям от ПАСЕ.Напомним, 26 июня ПАСЕ решила вернуть Россию в ведомство, однако выдвинула ряд условий. В 2014-м РФ лишили основных полномочий из-за аннексии Крыма и поддержки боевиков на востоке Украины. Позже комитет Верховной Рады по иностранным делам решил приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ.
Выборы в Верховную Раду 2019
20 мая на торжественном заседании Верховной Рады прошла инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу глава государства анонсировал роспуск парламента.
На следующий день — 21 мая — Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу. В нашей стране 24 мая стартовал избирательный процесс внеочередных парламентских выборов.