К авто депутата в нардепы прикрепили гранату и прострелили лобовое стекло

На дверце машины кандидата в нардепы нашли гранату / rv.npu.gov.ua

В городе Дубно Ровенской области неизвестный прикрепил к ручке авто Peugeot кандидата в нардепы от ВО Свобода Владимира Ткачука страйкбольную гранату и прострелил лобовое стекло.

О заминировании авто рассказал глава ВО Свобода Олег Тягнибок на своей странице в Facebook, позже эту информацию подтвердили и правоохранители.

"Следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического отдела полиции области по результатам осмотра на месте происшествия обнаружили, что к ручке водительской двери неизвестный прикрепила пиротехническое изделие в виде страйкбольной гранаты. Изъятое отправлено для проведения экспертизы. Кроме того, в транспортном средстве было повреждено лобовое стекло", - сообщили в полиции.

Страйкбольная граната была прикреплена к ручке авто / rv.npu.gov.ua

Правоохранители уточнили, что авто принадлежит жене Ткачука, но ездит на машине он сам.

По факту совершения хулиганских действий решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебного расследования.

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