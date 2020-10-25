"Да скорее бы все это закончилось": появилась реакция Зеленского на выборы 2020

Экзит пол - Зеленский прокомментировал результаты выборов 2020 / УНИАН

Местные выборы в Украине 2020 завершены. Они прошли свободно и демократично, заверил президент Украины Владимир Зеленский.

При этом украинский лидер отметил, что свободное волеизъявление – это роскошь, которой могут похвастаться не все соседи Украины.

"…мы точно движемся в правильном направлении. Каждые следующие свободные выборы – это еще одно доказательство того, что Украина навсегда свободна", – написал глава государства в своем Телеграм-канале.

По его словам, сейчас в обществе наблюдается усталость от выборов.

Читайте такжеГранаты и резиновые пули: в Минске силовики вновь устраивают зверства"Если сегодня спросить у людей на улицах, что они думают о выборах, большинство украинцев откровенно скажет: да скорее бы все это закончилось", – считает Зеленский.

Однако украинцам не стоит забывать про старую истину: что имеешь – не ценишь, подчеркнул гарант.

"Особенно это касается нашей молодежи. Думают: выборы – это не важно, тем более местные. Это же не президента выбирают. Хочу напомнить каждому: все в этой жизни действительно зависит от того, как решишь ты. Или – как решит кто-то за тебя", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что выборы – это важно в любое время и в любом случае. И в заключение пообещал сотрудничество на условиях честности и искренности между местными представителями и центральной властью.

Выборы 2020: результаты экзитполов по Украине