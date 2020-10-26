Стало известно, сколько украинцев не пошли голосовать из-за Covid-19

Каждый 5-й не пошел на выборы из-за болезни / УНИАН

Местные выборы 2020 года не смог посетить каждый пятый украинец по состоянию здоровья, каждый 7-й не знал, за кого голосовать, а для каждого 8-го выборы оказались неинтересными.

"20% из тех, кто не голосовал на выборах, главной причиной назвали состояние здоровья, 19% – то, что не проживают по месту прописки, 15% – заняты в день выборов, 14% – не знали, за кого голосовать", - обнародованы результаты электорально-поведенческого исследования социологической группы Рейтинг в день выборов.

Как показали результаты опроса, для 12% выборы оказались неинтересными, 10% – проигнорировали голосование из-за эпидемии коронавируса. В 4% не было выборов в их городе/селе, и еще 4% отсутствовали в списках.

Если бы была возможность голосовать электронно, из дома, то 46% из тех, кто не голосовал на местных выборах, все-таки проголосовали бы, 13% – 50/50, 14% – возможно и 25% – не голосовали бы.

Исследование проходило 25 октября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Погрешность опроса составляет не более 1,4%.

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