  1. Главная
  3. Мода и красота

ТОП-3 самые модные мужские стрижки 2019: андеркат, канадка и британка - 35 фото

19 ноября 2019, 18:10

Главред узнал, в чем главное отличие между самыми модными мужскими стрижками сезона, и собрал свежие фото стрижек канадка, британка и андеркат из Инстаграм.

  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужсая стрижка андеркат Instagram
  • Мужская стрижка британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужская стрижка канадка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram
  • Мужские стрижки андеркат, канадка и британка Instagram

Безусловно, порой поход в парикмахерскую вызван необходимостью – просто отросли волосы и хочется снять лишнее. Но есть одно важное "но". Классная стрижка, выполненная профи, добавляет уверенности в себе. И мужчины – не исключение.

Хорошая стрижка радует мужчину, подчеркивает его индивидуальность и харизму, выгодно выделяет черты лица, добавляет мужественности и повышает самооценку.

В 2019 году самыми популярными мужскими стрижками и безусловными хитами стали стрижка канадка, стрижка британка и стрижка андеркат. При этом в грядущем, 2020 году, эти мужские стрижки еще останутся в трендах.

Главред узнал, в чем главное отличие между самыми модными мужскими стрижками сезона, и собрал свежие фото стрижек канадка, британка и андеркат из Инстаграм.

Мужская стрижка андеркат 2019: особенности

Стрижка андеркат в 2019 году получила такую популярность, что многие стрижки на "олимпе" рядом с ней померкли.

Иногда стрижку андеркат путают со стрижкой гитлерюгенд. Но это не одно и то же. Мужская стрижка андеркат – это более упрощенный вариант.

Мужская стрижка андеркат  - это короткие волосы длиной один-два сантиметра, на которые как бы накладываются, свисая, более длинные пряди с макушки. Плавного перехода между короткими и длинными волосами при этом нет.  Все на грани контрастов. В этом фишка.

При этом обратите вниманию на одну очень важную особенность стрижки андеркат - по мере отрастания волос стрижка сохраняет свою очаровательность. "Лохматый" андеркат – это очень игриво и заманчиво.

Мужсая стрижка андеркат
Мужсая стрижка андеркат / Instagram

Мужская стрижка канадка 2019: особенности

Несложно по названию стрижки догадаться, что родом она из Канады. Это так называемая стрижка хоккеистов. А еще эту стрижку называют любимицей хипстеров.

Суть стрижки канадки заключается в том, что довольно большой объем волос оставляется в области лба и темени, при этом затылок, макушка и виски стригутся намного короче.

При этом учтите, что переходы между короткими и длинными волосами плавные. Кроме того, очень часто стрижку канадка для мужчин стилисты немного видоизменяют, делая ее еще более интересной.

Есть еще спортивный вариант стрижки канадка, его придумали для тех, что не любит носить на макушечной части объемную шевелюру, поэтому волосы делаются немного короче на всех частях. При этом, если при классическом варианте всю обработку можно осуществлять ножницами, то в данном случае, чтобы создать прическу, на затылке и висках придется орудовать машинкой.

Коротка мужская стрижка канадка подходит мужчинам с любой формой лица. Правда, стилисты не советуют стрижку канадка мужчинам с квадратной формой лица.

Мужская стрижка канадка
Мужская стрижка канадка / Instagram

Мужская стрижка британка 2019: особенности

Многие путают стрижку британка со знаменитой канадкой. При этом повод для этого есть – схемы стрижки канадки и британки очень похожи.

Стрижка британка – это очень короткий затылок – многие его просто выбривают.

Модная стрижка британка – это обязательное наличие челки, при этом ее всегда филируют.

Короткая мужская стрижка британка 2019 – это наличие пробора. Правда, стилисты не советуют делать пробор обладателям квадратного лица. Но тут дело вкуса и пожеланий.

Стрижка британка не любит слишком короткие волосы, шевелюра должна быть объемной.

Мужская стрижка британка
Мужская стрижка британка / Instagram

Читайте такжеПлохие подарки: что нельзя дарить на Новый год металлической крысы 2020Напомним, ранее сообщалось, последние тренды – что в Голливуде, что в Европе – это удлиненные волосы в мужских стрижках. То есть, модные мужские стрижки осень-зима 2019-2020 стали длиннее. Если говорить о тенденциях, то в последнее время огромными темпами набирает популярность мужская стрижка кроп, которая останется в моде еще пару лет.

стрижка мужсккая стрижка стрижка британка стрижка канадка стрижка андеркат осень зима 2019 2020
Сейчас вы просматриваете новость «ТОП-3 самые модные мужские стрижки 2019: андеркат, канадка и британка - 35 фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:35
Украина U-21 вдевятером сыграла вничью с Азербайджаном
18:34
Скандал в разгаре: Меган Маркл подала в суд на журналистов
18:21
"Темный рыцарь": Скороход сказала, кто сливает секреты Слуги народа
18:16
"Против НАТО и ЕС": в СНБО рассказали об российских испытаниях в Украине
18:15
В МИД рассказали на какой компромиссу по Донбассу готова Украина
18:10
ТОП-3 самые модные мужские стрижки 2019: андеркат, канадка и британка - 35 фото Фото Видео
17:54
Кошевой рассказал, как относится к Путину и Порошенко Видео
17:47
"Мужика хочется, проститутка": Бузова выставила напоказ возбужденную грудь
17:47
"Только не сутенер": фанаты высмеяли Цыганкова за его наряд на День рождения
17:42
Долгожданный нормандский саммит: Пристайко рассказал, на какой компромисс готова Украина
17:40
"Пушечное мясо": в Сети возмущены обращением оккупантов с детьми в Крыму
17:25
Не дать Зеленскому выйти за рамки "минска": согласован итоговый документ нормандского саммита
17:19
Россию могут не пустить на Евро-2020
16:54
Иск Украины против РФ: суд ООН потребовал от Москвы ответ и поставил дедлайн Фото
16:47
Дейенерис Таргариен стала жертвой харассмента
16:45
Сборная Украины U-19 вышла в элит-раунд отбора Евро-2020
16:39
"Мертвые родители, повешенный сын": в Запорожье произошел ужасный инцидент
16:26
Битва не на жизнь, а на смерть: где смотреть и прогнозы матча дня отбора Евро-2020
16:25
Кормим прогульщиков: названо количество депутатов, не посещающих Раду
16:00
Девушка Роналду вновь порадовала поклонников горячими фото Фото
15:59
Зеленский сказал, какой вопрос по Донбассу поднимет на встрече нормандской четверки Фото
15:49
Новый год 2020: что обязательно выбросить из дома до праздника
15:38
Убивать и создавать хаос: российский журналист назвал цель Путина
15:35
Оладьи на кефире классические: секреты готовки пышных оладушек Фото
15:22
Михайлов день: как молиться и кому Архангел Михаил – покровитель Видео
15:12
В Украине снизился уровень бедности - Всемирный банк
15:00
Перші Ластівки: актеры и роли нового сериала Видео
14:59
Первый чемпион Украины на грани исчезновения
14:50
"Сейчас я жду корабли": Зеленский во всеуслышание пояснил, почему не побрился
14:45
Презервативы с вазелином: в Борисполе под зданием суда "напали" на Ляшко
14:32
Команда Ярмоленко хочет пригласить экс-наставника Ливерпуля, Челси и Реала
14:27
"Абсурд": у Путина закатили истерику из-за позиции Украины по газу
14:25
"П*дара родила": "рукоблуд" Кива взялся за чиновника-живодера Видео
14:10
Опасность и месть: кому гороскоп на завтра пророчит быть настороже
14:10
Луис Энрике вернулся в сборную Испании
14:02
"Ждем на корпоративах": Тимошенко ответила Зеленскому на "сладкие места"
14:01
Стало известно имя следующего соперника Пакьяо
13:47
"Начал Порошенко": американский дипломат сделал громкое заявление по Донбассу
13:43
"Твой пи*арас?": Джокер слил переписку с мэром Чернигова Фото
13:41
"Такие взятки брать, тьфу": скандальная Лесничая вышла из СИЗО под залог в полмиллиона Видео
13:30
Команда Яремчука хочет пригласить наставника из Германии
13:13
Снежный апокалипсис: в Европе непогода унесла первые жизни Видео
13:11
Как снег на голову: названа самая опасная закуска под водку и коньяк
13:09
Яремчук и Цыганков могут оказаться в одном зарубежном клубе
13:07
"Полный бред": в Сети ответили заявившей о большом количество учителей Новосад Видео
12:52
Италия "изнасиловала" Армению в матче отбора Евро-2020 Видео
12:45
Мороз до -10 и сильный ветер: погода в Украине взяла курс на зиму Видео
12:33
Встреча Зеленского, Путина, Меркель и Макрона: премьер Чехии похвалил Украину
12:23
В Украине усилили контроль на дорогах: карта размещения радаров TruCAM Фото
12:20
Виктор Цыганков может покинуть Динамо
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять