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Стрижка шегги на длинные волосы – самая сногсшибательная стрижка 2019 - фото

17 ноября 2019, 22:56

Возраст – не помеха, если стрижку выполняет умелый мастер – шэг на длинные волосы добавит привлекательности и очарования каждой женщине.

  • Стрижка шегги на длинные волосы Instagram
  • Стрижка шегги на длинные волосы Instagram
  • Стрижка шегги на длинные волосы Instagram
  • Стрижка шегги на длинные волосы Instagram
  • Стрижка шегги на длинные волосы Instagram
  • Стрижка шегги на длинные волосы Instagram
  • Стрижка шегги на длинные волосы Instagram
  • Стрижка шегги на длинные волосы Instagram
  • Стрижка шегги на длинные волосы Instagram
  • Стрижка шегги на длинные волосы Instagram
  • Стрижка шегги на длинные волосы Instagram
  • Стрижка шегги на длинные волосы Instagram
  • Стрижка шегги на длинные волосы Instagram
  • Стрижка шегги на длинные волосы Instagram
  • Стрижка шегги на длинные волосы Instagram
  • Стрижка шегги на длинные волосы Instagram
  • Стрижка шегги на длинные волосы Instagram
  • Стрижка шегги на длинные волосы Instagram
  • Стрижка шегги на длинные волосы Instagram
  • Стрижка шегги на длинные волосы Instagram
  • Стрижка шегги на длинные волосы Instagram
  • Стрижка шегги на длинные волосы Instagram
  • Стрижка шегги на длинные волосы Instagram
  • Стрижка шегги на длинные волосы Instagram

Есть одна невероятная стрижка на длинные волосы, которая излучает фонтан энергии. Шегги, шэг или коротко - шег - появилась в 70-х годах, и в 2019 году она опять вернулась в тренды и покорила модный олимп, став визитной карточкой ярких и творческих личностей.

Отметим, со временем шегги стала еще более сногсшибательной и привлекательной. При этом неизменной осталась одна ключевая особенность – лохматость (Shaggy – переводится как лохматый), которая визуально отлично молодит.

Шегги эффектно смотрится и на кудрявых волосах, и на прямых, и на слегка волнистых волосах, поэтому она подходит большинству женщин.

Кстати, возраст – не помеха, если стрижку выполняет умелый мастер – шэг на длинные волосы добавит привлекательности и очарования каждой женщине.

Главред собрал свежие модные варианы стрижки шэг на длинные волосы из Инстаграм.

Стрижка шеги на длинные волосы 2019: особенности

Шегги - это многослойность, в результате которой ровных прямых кончиков на вашей голове будет не сыскать.

Шегги на длинные волосы  - это  срезы, которые выполняются косым образом с регулярным профилированием, чтобы вследствие образовался небольшой хаос.

Стрижку шегги иногда путают с каскадом, но у них есть принципиальное отличие. Стрижка каскад - это плавные ниспадающие переходы от одной длины к другой. Шегги – это разнородно рваные кончики, вздымающиеся по разным сторонам.

Челка: идеальная челка для шегги – прямая, она добавляет образу загадочности и подчеркивает красоту глаз.

Модная стрижка шегги на длинные волосы: кому идет

Визуально стрижка шегги смотрится очень объемно, поэтому она – самый подходящий вариант для обладательниц редких тонких волос.

Стрижка шегги – идеальное решение для овального и слегка квадратного лица. Мягко спадающие, ассиметричные пряди естественно обрамляют лицо, сглаживая угловатость. 

И маленький, но важный бонус: шегги на длинные волосы не требует укладки.

Читайте такжеУдлиненный гарсон – самая удачная женская стрижка 2019, которая научит любить себя - фотоНапомним, ранее сообщалось, модные стрижки в сезоне осень-зима 2019-2020 опираются на три кита - естественность, небрежность и асимметричность. Самыми модными женскими стрижками 2019-2020, по словам стилистов, являются каскад на длинные волосы, лесенка на длинные волосы и удлиненный боб.

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