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Попортит нервы: экстремальная магнитная буря нагрянет не сегодня – завтра

26 сентября 2019, 06:15

Самая сильная магнитная буря сентября 2019 начнется со дня на день – и здорово попортит нервы, кровь и сосуды.

Мощнейшая магнитная буря 28 сентября 2019 распотрошит сосуды – как спастись
Мощнейшая магнитная буря 28 сентября 2019 распотрошит сосуды – как спастись / bashinform.ru

Если раньше прогнозировалась сильная магнитная буря на 27 сентября 2019 – то обновленный прогноз магнитных бурь на сентябрь 2019 чуть отложил "приговор сосудам". Теперь мощнейшая магнитная буря месяца ожидает нас 28-го числа.

Впрочем, как и обычно, метеозависимые люди приближение метеоудара почувствуют заранее. Но даже полностью здоровым людям, с неослабленным осенью иммунитетом, врачи рекомендуют уделить своему здоровью побольше внимания на этой неделе.

Сильная магнитная буря 28 сентября 2019 оценивается в 6 баллов – как буря уровня G2. Причем растянется она на три дня – с 28 по 30 сентября включительно. Что правда, с каждым днем влияние ее будет затухать:

  • магнитная буря 29 сентября 2019 – уже 5 баллов,
  • магнитная буря 30 сентября 2019 – даже не буря, а колебания и магнитные возмущения.
Магнитные бури в сентябре 2019: расписание по дням
Магнитные бури в сентябре 2019: расписание по дням

Однако столь продолжительная длительность магнитных бурь – уже огромный стресс и нагрузка на организм.

Даже здоровые крепкие сосуды и нервная система могут не выдержать нагрузки.

Поэтому уже за пару дней до магнитной бури 28 сентября 2019 медики рекомендуют получше высыпаться и не лениться гулять на свежем воздухе. Но в то же время не перегружать организм интенсивными тренировками, жирной вредной пищей, алкоголем и другими стимуляторами (тем же кофе, к примеру).

Читайте такжеЛунный календарь фитнеса на октябрь 2019: дни, когда организм худеет самУлучшающая кровообращение мята и теплые травяные чаи должны стать обязательным компонентом рациона в эти сутки. Мята заодно поможет с головной болью при магнитных бурях и со сном (во время метеударов многие жалуются на бессонницу, другие, впрочем, – на сонливость).

Симптомы при магнитных бурях

Сильнее всего при магнитных бурях страдают голова и сосуды. Самые частые жалобы как раз на головные боли (вплоть до мигреней) и головокружения.

Магнитные бури чаще всего провоцируют следующие симптомы, помимо упомянутых проблем со сном и головой:

  • внезапное ухудшение самочувствия;
  • дискомфорт в области груди;
  • раздражительность;
  • потемнение в глазах;
  • рассеянность внимания.

Магнитные бури: что делать

Следить за питанием – что едите и пьете в дни магнитных бурь. Не переедать, ведь это повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

А чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, нужно стараться укреплять свое здоровье. 

"Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала психолог Ирина Чуева.

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