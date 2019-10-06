Магнитная буря сегодня: как спасти давление и голову

Магнитная буря 6 октября 2019 поднимет давление – как помочь себе / Открытые источники

Давление скачет, накатила апатия и общая разбитость – сегодня эти симптомы дополнят головокружение при магнитных бурях и головные боли.

Магнитная буря 6 октября 2019 будет на уровне четырех баллов, и очень противной: из-за нее на выходных не удастся выспаться и толком отдохнуть.

Рацион в день магнитной бури стоит сделать преимущественно вегетарианским: калий в свежих овощах и фруктах помогает снизить артериальное давление.

От алкоголя стоит отказаться (зато простой воды пить побольше) и курить тоже поменьше. Зато побольше гулять и спать.

Из народных методов лечения можно упомянуть про смесь лимона, меда и чеснока: на ½ стакана меда натереть один целый лимон с кожурой и 5 зубчиков чеснока. Полученную смесь настоять в темном месте недельку (дальше хранить в холодильнике). После чего принимать 3 раза в день по одной чайной ложке.

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Симптомы при магнитных бурях

Магнитные бури – это, по сути, изменения погоды космической. Поэтому и симптомы они вызывает как погодные изменения: в первую очередь сонливость (у других наоборот – бессонницу) и головные боли из-за скачков давления.

Помимо вышеперечисленных магнитные бури подчас провоцируют и другие симптомы:

внезапное ухудшение самочувствия;

приступы стенокардии;

боли в груди и/или тахикардию;

тошноту;

рассеянность внимания.

Магнитные бури: что делать

Придерживайтесь умеренности во всем. Надо прислушиваться к своему организму и, если почувствовали недомогание, – не пытаться пересилить себя, а максимально расслабиться и разгрузиться: от лишних дел, мыслей, еды и общения. Физические нагрузки также лучше заменить спортивной ходьбой или легким бегом на свежем воздухе. Неплохо зайдут и занятий йогой.

Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.