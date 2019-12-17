Вазелин помогает при геморрое, сообщил Евгений Комаровский / Скриншот

Известный педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий программы Школа доктора Комаровского Евгений Комаровский раскрыл неожиданные свойства вазелина, в частности, это средство способствует заживлению ран, помогает при геморрое, спасает кожу от ветра и холода.

Вазелин облегчает зуд кожи у новорожденных и младенцев, поделился эксперт на своей странице в Instagram.

Медик добавил, что вазелин можно использовать для профилактики натоптышей, мозолей и водянок.

"Если вам предстоят серьезные физические нагрузки в виде бега или быстрой ходьбы по пересеченной местности, натрите стопы вазелином, уделяя особое внимание пальцам ног и пяткам…", - посоветовал врач.

Педиатр добавил, что вазелин помогает уменьшить зуд и боль при геморрое. Вазелин можно использовать в качестве увлажняющего крема для кожи вокруг глаз, а также в качестве увлажняющего крема для ногтей. Также вазелин можно использовать для защиты лап питомцев перед прогулкой.

Ранее Евгений Комаровский "смешал с грязью" известную мазь - мазь Вишневского. Педиатр утверждал, что мазью Вишневского лучше никогда не пользоваться, и она "никому не нужна".