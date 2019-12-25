Почему одни толстеют, а другие нет – научный ответ

Как есть и не толстеть – ученые огорошили ответом / Фото kosmetsovet.com

Бывают случаи, если человек много ест и не поправляется при этом. И ученые разузнали, в чем дело.

Они выяснили, как есть и не толстеть. Для этого нужны особые гены – ген Аткинса в слюне, пояснил сотрудник Королевского колледжа в Лондоне и профессор Тим Спектор. Его называют ген AMY1.

Чаще всего у людей лишь одна пара этого гена, но у кого-то может быть три пары и даже больше.

Читайте такжеКак похудеть к Новому году: топ-11 действенных советовУпомянутый энзим в слюне участвует в расщеплении углеводов. В результате организм создавать запасы жировой ткани просто не в состоянии.

Чтобы есть все подряд и не толстеть, счастливчику нужно обладать аж 20 парами этого гена. Вот им тогда не страшны чипсы, гамбургеры и всякие сладости.

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