Эксперты назвали топ-6 супер жидкостей для похудения

Эспрессо заставляет организм активнее расплавлять жировые отложения / Фото kivahan.ru

Как похудеть легко – вечный вопрос. В ход идет множество методов – и здоровое питание, и физические нагрузки, и правильная мотивация. Также в нелегком деле по борьбе с лишним весом помогут напитки для похудения. Эксперты назвали топ-6 супер-жидкостей, которые помогут стать стройнее.

Напитки для похудения

Вода – один из самых полезных напитков при похудении. Чистая питьевая вода способствует активизации метаболических и физиологических процессов. Людям, которые хотят избавиться от лишнего веса, следует увеличить общее потребление воды или заменить водой калорийные напитки.

Чай без сахара также поможет похудеть - он заполняет желудок и помогает съедать меньше, передает МедикФорум. В чай можно добавить имбирь и куркуму. Дело в том, что корень имбиря подавляет аппетит, а куркума лишь усиливает его эффект. Чтобы приготовить напитки для похудения с имбирем, нужно взять 10 граммов имбиря, половину чайной ложки порошка куркумы, сок половины лимона и все залить горячей водой.

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Кофе эспрессо – еще один помощник в нелегком деле похудения. За счет высокой концентрации кофеина эспрессо заставляет организм активнее расплавлять жировые отложения. Однако пить эспрессо для похудения нужно без сахара и молока и обязательно после еды.

Сок сельдерея – отличный детокс. Он мягко стимулирует пищеварение и помогает избавиться от задержек воды. Кроме того, чтобы похудеть, эксперты советую пить и протеиновые коктейли. Они помогут сохранить чувство сытости на длительный период и уменьшат чувство голода. Однако, подходить к выбору протеинового коктейля нужно тщательно и обращать внимание на состав – в нем не должно быть вредных для организма ингредиентов.

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