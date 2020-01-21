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Какой чай для похудения эффективен больше всего, а какой самый опасный

21 января 2020, 11:52

Молокочай эффективен как диета – но грозит обернуться массой проблем, если не быть осторожным.

Молекулярная магия - как сделать сильный чай для похудения и не лишиться желудка
Молекулярная магия: как сделать сильный чай для похудения и не лишиться желудка / 1zoom.ru

Какой чай для похудения эффективен, объяснили ученые.

Зеленый чай с молоком для похудения полезен – но вреден желудочно-кишечного тракта. Черный чай с молоком помогает усваивать витамины – но помогает набирать лишний вес.

Все дело в молекулярной структуре напитка. Молоко, добавленное в черный чай, расщепляется казеин. И молекулы молочного жира легко и без проблем проникают в любые, даже в самые маленькие, клетки нашего организма. Это, с одной стороны, помогает сложному усвоению микроэлементов и витаминов, но с другой – жиры тоже всасываются быстрее. То есть больше витаминов – но и больше лишних сантиметров на талии.

Поэтому ученые из Швейцарии и рекомендуют пить чай и молоко не просто отдельно друг от друга, но с большим промежутком времени между приемами, чтобы те не смешивались даже в желудочной среде.

С точностью до наоборот обстоят дела с зеленым чаем. В этом случае молоко нейтрализует и изменяет катехины.

Читайте такжеЭксперты раскрыли серьезную опасность неправильно заваренного чаяДобавляя в зеленый чай молоко, мы получаем смесь, которая выводить шлаки из организма, помогая нас худеть – но в то же время такой чай сильно раздражает слизистые желудка, а заодно и кишечника. Отсюда высокий риск заболеть гастритом.

Поэтому врачи не советуют пить зеленый чай с молоком тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, железодефицитной анемией, у кого есть сердечно-сосудистые проблемы.

К тому же, ученые до сих пор не могут вывести точные пропорции чая и молока, а также оптимальную температуру такого напитка – чтобы он меньше всего вредил и в то же время максимально спососбствовал похудению.

Также стоит учесть, что у молокачая свойства варьируются в том числе и из-за используемых сортов чая, и из-за вида добавленного молока (включая его процент жирности).

Тем не менее, находятся смелые люди, которые пьют молокочай 3 дня подряд, чтобы похудеть:

  • первый день – на завтрак 1 кружку молокочая + низкокаллорийный фруктовый салат, на второй завтрак 3 кружки молокочая без добавок, на обед – овощной салат с растительным маслом и далее каждые полтора часа по чашке чая с молоком и медом; сильный голод можно перебивать горсткой кураги, грецких орехов и/или изюма;
  • второй день начать с 1 кружки чая с медом и молоком, на второй завтрак низкокаллорийный фруктовый салат и обезжиренный йогурт, можно выпить овощного сока; дообеда успеть выпить 3 кружки молокочая, обед – как в предыдущий день и снова чай каждые полтора часа. Будет часто хотеться в туалет "по-мальнькому";
  • третий день – молокочай без добавок, фруктовый салат с обезжиренным йогуртом на второй завтрак, перекус сухофруктами; снова 2-3 порции молокочая без добавок; в обед традиционный овощной салат и сухофруктый, через час надо съесть 6-8 черносливов. Закончить день зеленым чаем с молоком каждые полтора часа.

Отзывы у такой диеты в плане сброса веса хорошие, но в плане сохранения здоровья по вопросам любой диеты нужно сначала посоветоваться с врачом.

молокочай результаты фото
Как действует чай для похудения / zhirunet.com

Ранее ученые назвали самую опасную диету. Специалисты полагают, что полный отказ от углеводов вредит здоровью.

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