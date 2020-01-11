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Ученые назвали самую опасную диету

11 января 2020, 00:31

Специалисты полагают, что полный отказ от углеводов вредит здоровью.

Кетогенная диета
Кетогенная диета, по мнению специалистов, чрезмерно ограничивает рацион / pohudejkina

Исследователи-диетологи после ряда исследований пришли к выводу, что популярная в последнее время кетогенная диета является опасной для здоровья. Она предполагает увеличение в рационе количества жиров и абсолютный отказ от углеводов.

Как пишет КП, данная методика является одной из наиболее эффективных для снижения веса. Однако эксперты сходятся во мнении, что положительный эффект будет кратковременным.

По мнению специалистов, сторонники кетогенной диеты полностью отказываются от фруктов, ряда овощей и цельнозерновых круп. Такого стиля питания невозможно придерживаться постоянно, поскольку организм нуждается в питательных веществах от сложных углеводов.

Читайте такжеУченые разработали диету для защиты от гриппаВрач-эндокринолог Валерия Васильева напомнила о побочных эффектах, которые свойственны для данной диеты.

"Обычно мы получаем необходимую для жизни энергию из углеводов. Если их ограничивать, то организм начинает брать энергию из запасов жировой ткани. При распаде такого жира образуются кетоны (ацетон). Избыток кетонов ведет к появлению запаха ацетона изо рта, а в целом в организме происходит отравление. Человек, как правило, постоянно хочет спать, поскольку используется непривычный путь получения энергии, появляется ломота в мышцах. Страдает мыслительная деятельность, потому что мозгу нужна энергия в первую очередь из углеводов, а не из жиров. Меняется эмоциональный настрой, люди нередко становятся более подозрительными и агрессивными", - отметила она.

Исследователи настаивают, что полный отказ от углеводов пагубно влияет на сердце и сосуды, а также может стать причиной развития сахарного диабета.

Напомним, ранее врачи-диетологи поделились секретами, каким должен быть идеальный завтрак, чтобы избавиться от лишних килограммов без вреда для организма.

ученые диета
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