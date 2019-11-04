Врач рассказала, каким должен быть идеальный завтрак

Отличный вариант завтрака - яичница-болтунья с добавлением овощей / 1zoom.ru

Полезный завтрак – залог хорошего дня, крепкого здоровья и красивой фигуры. Врачи-диетологи поделились секретами, каким должен быть идеальный завтрак, чтобы избавиться от лишних килограммов без вреда для организма.

Специалист по правильному питанию из Австралии Сьюзи Баррелл советует начинать день с употребления 300-500 мл воды. Также на пользу организму утром пойдут и зеленый или травяные чаи, пишет Daily Mail. Тем, кто пытается похудеть, диетолог рекомендует избегать сахара и устраивать белковые завтраки, которые помогут регулировать по утрам уровень глюкозы в крови.

Рецепт идеального завтрака

Отличным вариантом утреннего приема пищи станет яичница-болтунья с добавлением овощей, копченого лосося, авокадо, а также с цельнозерновым хлебом. В качестве альтернативы подойдут вареные яйца и греческий йогурт.

Баррелл также отмечает, что полезно употреблять на завтрак продукты, богатые клетчаткой. В частности, ее достаточно в овощах и цельнозерновом хлебе. Кроме того, диетолог советует добавлять в йогурт фрукты и есть отруби.

Кофе по утрам - тоже полезная привычка, уверяет эксперт по правильному питанию. Правда, пить его нужно без молока. А вот от употребления обработанных сахаров, которые содержатся во фруктовых йогуртах и выпечке, лучше отказаться.

Баррелл утверждает, что правильный завтрак имеет большое значение для закрепления позитивных изменений в образе жизни. По ее словам, придерживаясь их постоянно, можно не только быстро скинуть лишние килограммы, но и с легкостью удерживать оптимальный для себя вес.

Читайте такжеКлетчатка и овощи: как зимой "обмануть" организмВ свою очередь, врач-диетолог Виктория Кляуз также поделилась мнением, каким же должен быть идеальный завтрак. По ее словам, единого шаблона для всех не существует, так как все люди разные, придерживаются своего собственного режима и графика работы.

Кляуз назвала продукты, которые не подпадают под категорию здорового завтрака. В частности, это сладкие йогурты, каши быстрого приготовления, глазированные сырки, мюсли, печенье и кофе, бутерброды с колбасой или сосиски.

"Завтрака должно хватить на 4-5 часов, поэтому утром комбинируем полезные жиры, долгие углеводы, белковые компоненты. Не забывайте включать сезонные овощи. Если же через час после завтрака вам хочется есть - то стоит пересмотреть свое утреннее меню", - отметила диетолог.

Напомним, ранее стало известно о смертельной опасности утреннего кофе натощак. Оказалось, что чашка кофе на голодный желудок может негативно отразиться на состоянии желудочно-кишечного тракта. Особо опасен кофе натощак для гипертоников и людей с желчекаменной болезнью.