Вирусолог назвала самый эффективный препарат для защиты от коронавируса

Эффективной защитой от коронавируса могут стать препараты-интерфероны / happy-giraffe.ru

Смазывание слизистой оболочки жировыми кремами и мазями поможет защититься от коронавируса, заявила микробиолог и вирусолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института микробиологии и вирусологии Надежда Жолобак.

"Когда у нас жировая основа, вирус не может адсорбироваться", - пояснила она в интервью на Ukrlife.tv.

Микробиолог подчеркнула, эффективной защитой также могут стать препараты-интерфероны.

"Есть препараты, которые работают не только против коронавируса, но и против вируса Эбола… это препарат Амиксин", - утверждает эксперт.

По ее словам, на сегодняшний день этот препарат является самым эффективным в использовании.

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"Есть смысл предполагать, что препарат будет работать очень хорошо, как раз против коронавирусной инфекции", - добавила Жолобак.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали о возможностях Украины в борьбе со стремительно распространяющимся коронавирусом.