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Вирус в Китае: разработан действенный способ лечения пневмонии

14 февраля 2020, 08:24

Коронавирус помогает побороть плазма крови больных, которые выздоравливают.

В Китае разработан действенный способ лечения пневмонии, которую вызывает коронавирус – Новости Китай
В Китае нашли действенный способ лечения пневмонии, которую вызывает новый вирус / Reuters

В Китае разработан действенный способ лечения пневмонии нового типа, которую вызывает новый коронавирус – Covid-2019.

Благодаря новой методике спасены свыше 10 больных, которые находились в критическом состоянии, сообщили в Комитете по контролю и управлению госимуществом КНР, пишет ТАСС.

По данным ведомства, для лечения больных использовали обработанную плазму крови больных новой пневмонией, которые идут на поправку. В Комитете добавили, что в крови выздоравливающих больных содержится много антител, которые помогают побороть вирус.

"…в течение 12-24 часов после такой терапии лабораторные исследования подтвердили значительное снижение индикаторов воспалительных процессов. Доля лимфоцитов в крови возросла, степень ее насыщения кислородом также повысилась, показатели вирусной нагрузки на организм стали лучше… ", – выяснило агентство.

Ранее в Китае ученые пришли к выводу, что коронавирус нового типа может сдерживать одно из лекарств китайской медицины - Shuanghuanglian Koufuye.

Напомним, новый вирус - Covid-2019 - был обнаружен в КНР. Эпицентр заболевания - город Ухань - закрыли. Позже заболевание попало в другие страны, в частности в Россию. Коронавирус в Украине не зафиксирован.

Количество жертв нового вируса достигло 1 тысячи 383 человек, пневмонией заболели 64 тысячи 436 человек.

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