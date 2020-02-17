Что нельзя есть после 30 лет: назван топ-5 продуктов

Фруктовый йогурт лучше заменить на натуральный / Фото pixabay.com

Не секрет, что с возрастом меняется обмен веществ, в связи с этим появляется больший риск накопить лишние килограммы, так как жировые отложения расходуются медленнее. Эксперты назвали топ-5 продуктов, который стоит убрать из своего рациона, если вам уже за 30, чтобы потом не нужно было пытаться похудеть.

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Эксперты рекомендуют убрать из своего рациона белый рис, так как этот продукт содержит слишком мало клетчатки, обладает высоким гликемическим индексом и сильно влияет на уровень сахара в крови. После употребления белого риса глюкоза очень быстро поступать в кровь. При этом быстрый расход энергии повышает аппетит и стимулирует процессы скопления жировых клеток.

Замороженная еда – еще один претендент на вылет из рациона людей 30+. Эксперты говорят, что замороженные фрукты и овощи – это полезная добавка к рациону, но готовые блюда – плохая идея, передает МедикФорум. В замороженных продуктах слишком много соли, жира, искусственных компонентов, поэтому от таких блюд стоит отказаться.

Фруктовые йогурты стоит заменить на натуральные. В готовых магазинных йогуртах очень много сахара и синтетических заменителей. Таким образом, десерт, который ранее можно было трескать без задней мысли, после 30 лет может привести жиру на животе и более выраженному целлюлиту.

Соевый соус – еще одно табу в возрасте 30+. В нем содержится слишком много соли. А, как известно, соль задерживает жидкость в организме. Также, по словам экспертов, частое употребление соевого соуса способствует раннему старению кожи.

Алкоголь – это однозначно враг, когда вы разменяли четвертый десяток. Он вызывает обезвоживание – это приводит к тому, что морщины становятся более заметными. Кроме того, алкоголь усиливает тягу к еде и замедляет обмен веществ, что, естественно, приводит к накоплению лишних килограммов.

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