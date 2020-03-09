"Это - миф": Комаровский посрамил легендарное лекарство

Евгений Комаровский / УНИАН

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский оценил эффективность препарата но-шпа при лечении детей.

При этом он прокомментировал утверждение об эффективности применения 1/3 таблетки но-шпы при высокой температуре и спазме сосудов у ребенка.

"Первое: но-шпа к сосудам не имеет вообще никакого отношения. Совсем. Этот препарат уменьшает спазм гладкой мускулатуры кишечника, и то не очень эффективно. Но-шпа как панацея от всего — один из мифов советской медицины. Так что забудьте об этом лекарстве, особенно применительно к лечению детей", - подчеркнул Комаровский.

Педиатр отметил, что если ребенок с высокой температурой испытывает холод и просит укрыть его одеялом — обязательно накройте.

"Грелку, в принципе, прикладывать в вашей ситуации можно,.. но сначала возьмите эту грелку и убедитесь, что ее температура не выше 38 градусов — причем это предел — и положите на ножки, если этого хочется, если об этом просит ребенок", - рассказал он.

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Комаровский добавил, что при высокой температуре в помещении, где находится больной, должен быть чистый прохладный воздух и теплая одежда.

Напомним, ранее Комаровский развеял мифы о коронавирусе.