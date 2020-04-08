Хирург назвал самые "яркие" симптомы уханьской заразы

Хирург назвал "яркие" симптомы коронавируса / Reuters

Злая болезнь, которая убила более 82 тысяч людей во всем мире, заставляет многих нервничать при первом чихании.

По данным ВОЗ, наиболее распространенными симптомами Covid-19 являются повышение температуры, усталость и сухой кашель. Некоторые пациенты могут также иметь насморк, боль в горле, заложенность носа и диарею. Некоторые люди сообщают о потере чувства вкуса и/или запаха.

Но есть у коронавируса так называемые "яркие" симптомы, и их перечислил российский хирург Дмитрий Морозов.

По его словам, у человека повышается температура, она становится выше, чем 38 градусов. Начинается кашель – сухой и лающий. Появляется одышка. Редко у кого бывает заложенность носа, исчезает обоняние или возникает конъюнктивит.

Хирург уточнил, что самоизоляция лишь на 50% гарантирует, что человек не заразится коронавирусом. Потому 40% факторов заражения – это контакты с другими людьми. Также он добавил, что на 10% шанс заразиться зависит от использования масок, пишут росСМИ.

Читайте такжеКак сделать маску для лица без шитья – простая инструкция и видеоНапомним, ранее представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что после повышения температуры находящийся в группе риска пациент чувствует озноб. По ее словам, такие люди, проснувшись ночью, "не понимают, что происходит", а также плохо себя чувствуют в целом.

"Самый явный симптом коронавируса - это лихорадка и температура выше 38 градусов", - отметила Харрис.