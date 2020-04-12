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Весенний авитаминоз: диетолог рассказала, какие продукты добавить в рацион

12 апреля 2020, 03:49

Главный витамин, который необходим организму в период с апреля по май, это витамин С.

продукты, еда
Необходимые витамины можно получить из продуктов / Фото pixabay.com

В этом году вместе с весенним авитаминозом украинцев накрыла и эпидемия коронавируса, поэтому очень важно позаботиться о своем здоровье, ведь хороший иммунитет – это залог того, что COVID-19  обойдет вас стороной.

Диетолог-нутрициолог Ольга Набока рассказала, какими продуктами стоит дополнить рацион, чтобы избежать весеннего авитаминоза.

По ее словам, главный витамин, который необходим организму в период с апреля по май, это витамин С. Он является основным формирующим фактором для нашей иммунной системы. Чтобы пополнить запасы витамина С в организме, нужно кушать лимоны, апельсины, чеснок и имбирь.

При этом диетолог предостерегла, что у чеснока есть побочные эффекты. В частности, чрезмерное использование этого ингредиента может спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. В день рекомендовано употреблять не более двух зубочков среднего размера.

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Злоупотреблять лимонами также не стоит. Дело в том, что за счет повышенного содержания кислоты могут возникнуть проблемы с пищеварительной системой. Набока советует натощак пить воду с лимоном – на один стакан можно добавлять одну дольку лимона. Однако если вы страдаете от гастрита и повышенной кислотности, употребление лимона натощак противопоказано. А в течение дня можно съесть не более 30 г лимона.

"Я рекомендую использовать разноцветные салаты с содержанием витамина С. Также стоит добавлять в них немного чеснока, имбиря, лимона. Главное - ингредиенты содержащие витамин С, нужно добавлять в умеренных количествах", - посоветовала диетолог, передает издание Обозреватель.

Еще один источник витамина С – это сухой шиповник.

"Но нужно помнить, что этот витамин разрушается при температуре выше 50 градусов. Кроме того, шиповник нельзя заваривать в металлической посуде. В этом случае он полностью теряет свои полезные свойства", - сказала эксперт.

Авитаминоз - признаки

Один из признаков авитаминоза - появление белых пятен на коже. Это признак значит, что организму не хватает витамина А. Он содержится  в моркови, папайе, капусте и свежей зелени.

"При нажатии пальцем на кожу появляется едва заметное светлое пятно, убираете палец - пятно еще какое-то время остается, потом исчезает. Это и есть проявление авитаминоза", - объяснила диетолог.

К слову, трещины, сухость, шелушение и шершавость кожи также являются признаками авитаминоза.  

Авитаминоз - какие витамины пить

Чтобы перенести весенний авитаминоз легче, нужно в зимний период принимать натуральные минерально-витаминные комплексы и правильно корректировать питание. Диетолог отметила, что речь идет именно о натуральных витаминных комплексах, а не о синтетических.

"Что касается витаминных добавок, то к их помощи стоит прибегать только при выявлении серьезного дефицита витаминов. Эти добавки должен назначать специалист, так как могут быть аллергические реакции", - резюмировала эксперт.

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Напомним, ранее известный врач-диетолог Оксана Скиталинская объяснила, стоит ли в весенний период дополнительно употреблять витамины.

В свою очередь, диетолог-иммунолог Людмила Гончарова рассказала, как питаться во время карантина

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