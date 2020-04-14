Доктор Комаровский рассказал, стоит ли тратить время на секс на карантине

По словам доктора Евгения Комаровского, пользу / вред секса на карантине из-за коронавируса можно оценить вполне однозначно.
Известный украинский медик и телеведущий Евгений Комаровский посоветовал парам на время карантина (введенного из-за пандемии китайского коронавируса Covid-19) как можно чаще заниматься сексом и, как следствие, пореже покидать жилье.
Такое мнение он высказал, отвечая на вопросы слушателей своего видеоблога. По словам Комаровского, интересоваться у него нюансами личных отношений люди после введения карантина стали намного чаще, чем до того.
"Рассмотрим две ситуации. Вот есть две пары. Одна пара шастает по супермаркетам, а вторая дома спокойно занимается сексом. Для какой из двух пар риск подхватить коронавирус выше? Понятно, что для тех, кто занимается глупостями. Ходит по супермаркетам. Делайте правильные выводы", – рассказал медик.
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Напомним, ранее Дмитрий Пушкарь, главный уролог Минздрава РФ в деталях рассказал, легко ли заразиться уханьской заразой (ака китайский коронавирус) через секс.