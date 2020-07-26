Медики выяснили, почему люди становятся алкоголиками / УНИАН

Исследователи-медики выяснили, что группа крови прямо влияет на предрасположенность людей к алкоголизму.

Об этом сообщают западные специализированные СМИ.

Американские и японские ученые установили, что люди с I группой крови психологически защищены от алкогольной зависимости. Однако, если такой человек будет постоянно употреблять много спиртного, то у него крайне быстро появятся проблемы с пищеварением. Кроме того, алкоголизм у людей с такой группой крови может, в отдельных случаях, вызвать слабоумие.

Далее - вероятность приобретения алкогольной зависимости выше всего у людей со II группой крови. Такие люди в случаях стресса крайне часто испытывают нехватку глюкозы в организме. А с ней как раз и помогают справиться спиртные напитки. Именно поэтому у людей со II группой крови чаще всего наблюдается зависимость от алкоголя.

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Напомним, ранее группа исследователей из Абердинского и Эдинбургского университетов (Шотландия) обнаружили взаимосвязь между постоянным чувством тревоги и злоупотреблением спиртными напитками у мужчин.