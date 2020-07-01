Алоэ вера: в чем польза для здоровья

Есть много способов использовать алоэ вера, как местно, так и внутренне.

Алоэ вера - лекарственное растение, которое использовалось для лечения различных заболеваний на протяжении тысячелетий, как и ромашка лекарственная. Как правило, безопасно использовать алоэ непосредственно с растения, или вы можете купить его в форме геля.

Кремы, гели и мази с алоэ вера содержат прозрачный гель, содержащийся в листьях алоэ вера. Эти продукты могут применяться местно для лечения различных заболеваний кожи. Алоэ продается в капсулах или в жидкой форме для внутреннего потребления, чтобы укрепить здоровье и иммунитет.

Использование алоэ вера

Относительно просто собрать алоэ для геля и сока. Вам понадобится зрелое растение, которому по крайней мере несколько лет. Это обеспечит более высокую концентрацию активных ингредиентов.

Вам также нужно подождать несколько недель, прежде чем срезать листья с того же растения.

Чтобы собрать гель и сок, выбирайте толстые листья с наружных веток растения. Убедитесь, что листья здоровы и не имеют плесени или повреждений. Срежьте их близко к основанию, ведь большинство полезных питательных веществ находятся в основании листьев.

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Вымойте и высушите листья, обрежьте колючие края ножом. Используя нож или пальцы, отделите внутренний гель от внешней части листа. Если вам нужен чистый гель алоэ, после отделения алоэ от внешней части листа вы можете положить его в блендер, а затем процедить вещество, чтобы удалить мякоть.

Вы можете нанести свежий гель алоэ прямо на кожу или следовать рецепту, чтобы сделать домашний косметический продукт. Его также можно добавлять в еду, смузи и напитки.

Чтобы сделать сок алоэ, используйте 1 стакан жидкости на каждые 2 столовые ложки геля алоэ. Включите любые другие ингредиенты, такие как фрукты, и используйте блендер или кухонный комбайн, чтобы смешать напиток.

Если вы планируете употреблять свежие кусочки геля алоэ, он будет храниться в холодильнике в течение нескольких дней, но лучше всего употреблять его как можно быстрее. Вы всегда можете хранить гель алоэ вера в морозильной камере, если вы не готовы сразу его использовать.

Есть много способов использовать алоэ вера, как местно, так и внутренне.

1. Лечит ожоги

Благодаря своим успокаивающим, увлажняющим и охлаждающим свойствам, алоэ вера часто используется для лечения ожогов.

В 2013 году исследование "Надежный источник" показало, что люди, которые использовали гель алоэ вера для лечения поверхностных и частичных ожогов, показали лучшие результаты, чем группа, в которой использовался 1-процентный крем сульфадиазина серебра. Группа алоэ вера показала раннее заживление ран и облегчение боли. Плюс, алоэ вера был выгоден своей ценой.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что гель алоэ может быть полезен для заживления ожоговых ран.

Если у вас загар или другой легкий ожог, наносите алоэ вера несколько раз в день. Если у вас сильный ожог, обратитесь за медицинской помощью, прежде чем применять алоэ.

2. Улучшает пищеварение

Потребление алоэ вера может принести пользу вашему пищеварительному тракту и помочь успокоить и вылечить болезни желудка, включая синдром раздраженного кишечника (СРК).

В обзоре 2018 года рассматривались три исследования с участием 151 человека. Результаты исследований показали, что алоэ вера значительно улучшило симптомы СРК по сравнению с плацебо. О побочных эффектах не сообщалось, хотя необходимы дополнительные исследования, используя больший размер исследования.

Кроме того, алоэ вера может помочь ингибировать рост бактерий H. pylori, которые находятся в вашем пищеварительном тракте и могут привести к язве.

Продукты с алоэ, могут быть менее раздражающими для кожи, чем традиционные методы

3. Способствует здоровью полости рта

Зубная паста алоэ вера и жидкость для полоскания рта являются естественными вариантами улучшения гигиены полости рта и уменьшения налета.

Результаты исследования 2017 года показали, что люди, которые использовали зубную пасту алоэ вера, показали значительное улучшение своего здоровья полости рта.

Люди, которые использовали зубную пасту алоэ вера, показали лучшее общее состояние полости рта без каких-либо побочных эффектов.

4. Очищает кожу

Использование свежего алоэ на вашем лице может помочь избавиться от прыщей. Вы также можете приобрести продукты алоэ, предназначенные для лечения прыщей, в том числе моющие средства, тонеры и кремы. Они могут также иметь дополнительное преимущество, так как содержат другие эффективные ингредиенты.

Продукты с алоэ, могут быть менее раздражающими для кожи, чем традиционные методы лечения прыщей.

Небольшое исследование, проведенное в 2014 году, показало, что крем, сочетающий в себе обычные лекарства от угрей и гель алоэ вера, был значительно эффективнее, чем другие лекарства от угрей.

5. Лечит анальные трещины

Если у вас есть анальные трещины, нанесение крема с алоэ вера на пораженный участок несколько раз в течение дня может способствовать заживлению.

В 2014 году исследование Trusted Source показало, что использование крема, содержащего порошок сока алоэ вера, эффективно при лечении хронических анальных трещин. Люди использовали крем алоэ три раза в день в течение шести недель.

Улучшения были показаны в показателях боли, кровоизлиянии при дефекации и заживлении ран.

Для большинства людей безопасно использовать алоэ вера местно для незначительных проблем ухода за кожей. Как правило, он хорошо переносится, хотя возможны кожные раздражения и аллергические реакции.

Обратите внимание на то, как ваше тело реагирует на алоэ. Если вы испытываете чувствительность или побочные реакции. Не используйте алоэ, если у вас аллергия на чеснок, лук или тюльпаны. Избегайте приема алоэ вера в течение двух недель после любой запланированной операции.

Женщины, которые беременны или кормят грудью, а также дети в возрасте до 12 лет, должны избегать орального применения алоэ вера.