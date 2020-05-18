УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

"Любая пшикалка не работает": Комаровский объяснил, как правильно пользоваться антисептиком

18 мая 2020, 21:10

Конкретная доза антисептика должна контактировать с руками на протяжении не менее 30 секунд, отметил врач.

Комаровский сообщил, что с помощью антисептика пшикалка не получится получить дозу, необходимую для дезинфекции рук – Антисептик для рук пшикалка
С помощью антисептика "пшикалка" не получится получить дозу, необходимую для дезинфекции рук, сообщил Евгений Комаровский / Скриншот

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский предупредил, что любой антисептик для рук "пшикалка" не работает, поскольку для дезинфекции необходимо три миллилитра раствора, а с помощью пшикалки такую дозу получить самостоятельно не получится.

Чтобы дезинфицировать руки, антисептик должен контактировать с ними на протяжении не менее 30 секунд, рассказал эксперт в новом видео, которое было опубликовано в его YouTube-канале.

Медик добавил, что его команда провела эксперимент и выяснила, что с помощью "пшикалки" можно получить три миллилитра антисептика, если пшикнуть 27 раз, а этого "не делает никто и никогда".

"Для того, чтобы обработать руки, вот полностью, везде, необходимо три миллилитра… То есть, если меньше трех миллилитров санитайзера попадает на руки, то, либо время в течение которого он испаряется, будет короче 30 секунд, значит, не сработает, либо у вас просто не хватит количества, чтобы обработать все руки…", – сказал врач.

Читайте такжеУгроза коронавируса: врач назвал опасный вид деятельностиКомаровский добавил, что поэтому любая "пшикалка", даже если там самый лучший санитайзер, оказывается – не работает. "Не работает, потому что с помощью пшикалки вы никак не создадите дозу три миллилитра", – подчеркнул медик.

Ранее Евгений Комаровский поделился простым рецептом антисептика для рук. Врач сообщил, что дома антисептик можно сделать из спирта, перекиси, глицерина, а также воды.

Евгений Комаровский антисептик
Сейчас вы просматриваете новость «"Любая пшикалка не работает": Комаровский объяснил, как правильно пользоваться антисептиком». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:33
Лето на носу: назван самый опасный водоем для заражения Covid-19
21:22
Гороскоп на 19 мая для всех знаков Зодиака: кому грозит "черный день" Видео
21:11
Министр юстиции Малюська раскритиковал борщ из столичного СИЗО
21:10
"Любая пшикалка не работает": Комаровский объяснил, как правильно пользоваться антисептиком Видео
21:05
Від пацанки до панянки 4 сезон 14 выпуск - кто попал в финал
20:54
Минздрав назвал главные условия во время проведения ВНО
20:32
Замглавы МИД впервые назначена представитель крымскотатарского народа
20:24
Обвал жилого дома в Одессе: подробности спасателей
20:20
Угроза коронавируса: врач назвал опасный вид деятельности Видео
20:00
СМИ выяснили дату пресс-конференции Зеленского
19:42
В Харькове медики устроили протест из-за обмана с диагнозом Covid-19
19:37
COVID-19 готовит еще один удар: в ВОЗ рассказали, когда будет вторая волна эпидемии
19:36
Астролог назвала волшебный день мая
19:23
НА КПП Шегини огромные очереди: некоторых людей не пропускают - фото
19:10
"Это допрос?" В Сети поражены беседой Гордона с Гиркиным и вспомнили о Гитлере
18:52
В Минздраве поведали, как будут работать фитнес-центры во время карантина
18:50
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 14 выпуск 18-05-2020 Видео
18:49
В Киеве хотят поднять тарифы на воду
18:22
Как похудеть в ногах: чемпионка назвала лучшие упражнения Видео
18:03
В Одессе рухнула стена старинного жилого дома Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять