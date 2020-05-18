"Любая пшикалка не работает": Комаровский объяснил, как правильно пользоваться антисептиком

С помощью антисептика "пшикалка" не получится получить дозу, необходимую для дезинфекции рук, сообщил Евгений Комаровский / Скриншот

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский предупредил, что любой антисептик для рук "пшикалка" не работает, поскольку для дезинфекции необходимо три миллилитра раствора, а с помощью пшикалки такую дозу получить самостоятельно не получится.

Чтобы дезинфицировать руки, антисептик должен контактировать с ними на протяжении не менее 30 секунд, рассказал эксперт в новом видео, которое было опубликовано в его YouTube-канале.

Медик добавил, что его команда провела эксперимент и выяснила, что с помощью "пшикалки" можно получить три миллилитра антисептика, если пшикнуть 27 раз, а этого "не делает никто и никогда".

"Для того, чтобы обработать руки, вот полностью, везде, необходимо три миллилитра… То есть, если меньше трех миллилитров санитайзера попадает на руки, то, либо время в течение которого он испаряется, будет короче 30 секунд, значит, не сработает, либо у вас просто не хватит количества, чтобы обработать все руки…", – сказал врач.

Читайте такжеУгроза коронавируса: врач назвал опасный вид деятельностиКомаровский добавил, что поэтому любая "пшикалка", даже если там самый лучший санитайзер, оказывается – не работает. "Не работает, потому что с помощью пшикалки вы никак не создадите дозу три миллилитра", – подчеркнул медик.

Ранее Евгений Комаровский поделился простым рецептом антисептика для рук. Врач сообщил, что дома антисептик можно сделать из спирта, перекиси, глицерина, а также воды.