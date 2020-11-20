Бубонная чума: симптомы и шансы на заражение в наши дни

Бубонная чума стала причиной трех широко распространенных эпидемий, унесших жизни миллионов людей.
Бубонная чума - это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Yersinia pestis.
Эти бактерии обычно встречаются у мелких млекопитающих и их блох. Люди могут заразиться через укус инфицированной блохи или при незащищенном контакте с инфицированными жидкостями организма или зараженными материалами.
Бактерии также могут попадать в дыхательные пути через инфицированные носовые или ротовые капли. Бубонная чума стала причиной трех широко распространенных эпидемий, унесших жизни миллионов людей.
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Симптомы бубонной чумы
Бубонная чума в самой распространенной форме поражает лимфатическую систему и вызывает воспаление.
Лимфа - ключевая часть иммунной системы организма, состоящая из миндалин, аденоидов, селезенки и тимуса.
В течение трех-семи дней после контакта с бактериями бубонной чумы у вас разовьются симптомы гриппа.
Это включает лихорадку или озноб, головную боль, слабость и опухшие или болезненные лимфатические узлы.
На поздних стадиях воспаленные узлы могут превратиться в открытые язвы, заполненные гноем, или чума может распространиться на легкие.
Это называется легочной чумой, и симптомы включают боль в груди, одышку, озноб, жар, кашель, тошноту, рвоту и диарею.
Септическая чума немного отличается и может вызывать такие симптомы, как жар, слабость, боль в животе, озноб и шок.
Зараженная ткань истечет кровью и умрет, и кожа может стать черной.
Первая пандемия бубонной чумы была в 542 году и длилась до восьмого века. Погибли до 50 миллионов человек.
Вторая произошла в эпоху позднего средневековья в 1347 году в Европе и известна как Черная смерть. Она уничтожила треть населения Европы.
Последняя вспышка бубонной чумы произошла в середине XIX века, и, как и две предыдущие, она началась в Восточном Китае.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что эта пандемия была активной до 1959 года, когда число случаев заболевания снизилось до 200 в год.
Вы все еще можете заразиться?
Да, вы все еще можете заразиться бубонной чумой, хотя и очень редко.
В год регистрируется 650 случаев, а с 2010 по 2015 год во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев.
В то время как миллионы людей умерли от пандемий бубонной чумы, сегодня чума лечится легко.
Тех, кто заразился бубонной чумой, можно лечить антибиотиками, чтобы предотвратить ее прогрессирование и развитие легочной чумы.
Легочная чума более серьезна и может привести к летальному исходу, но скорость выздоровления высока, если ее обнаружить и лечить в течение 24 часов с момента появления симптомов.