Бубонная чума: симптомы и шансы на заражение в наши дни

Бубонная чума стала причиной трех широко распространенных эпидемий, унесших жизни миллионов людей/Pixabay

Бубонная чума - это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Yersinia pestis.

Эти бактерии обычно встречаются у мелких млекопитающих и их блох. Люди могут заразиться через укус инфицированной блохи или при незащищенном контакте с инфицированными жидкостями организма или зараженными материалами.

Бактерии также могут попадать в дыхательные пути через инфицированные носовые или ротовые капли. Бубонная чума стала причиной трех широко распространенных эпидемий, унесших жизни миллионов людей.

Читайте также​Ученые назвали самую неблагоприятную для распространения коронавируса погоду​

Симптомы бубонной чумы

Бубонная чума в самой распространенной форме поражает лимфатическую систему и вызывает воспаление.

Лимфа - ключевая часть иммунной системы организма, состоящая из миндалин, аденоидов, селезенки и тимуса.

В течение трех-семи дней после контакта с бактериями бубонной чумы у вас разовьются симптомы гриппа.

Это включает лихорадку или озноб, головную боль, слабость и опухшие или болезненные лимфатические узлы.

На поздних стадиях воспаленные узлы могут превратиться в открытые язвы, заполненные гноем, или чума может распространиться на легкие.

Это называется легочной чумой, и симптомы включают боль в груди, одышку, озноб, жар, кашель, тошноту, рвоту и диарею.

Септическая чума немного отличается и может вызывать такие симптомы, как жар, слабость, боль в животе, озноб и шок.

Зараженная ткань истечет кровью и умрет, и кожа может стать черной.

Первая пандемия бубонной чумы была в 542 году и длилась до восьмого века. Погибли до 50 миллионов человек.

Вторая произошла в эпоху позднего средневековья в 1347 году в Европе и известна как Черная смерть. Она уничтожила треть населения Европы.

Последняя вспышка бубонной чумы произошла в середине XIX века, и, как и две предыдущие, она началась в Восточном Китае.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что эта пандемия была активной до 1959 года, когда число случаев заболевания снизилось до 200 в год.

Вы все еще можете заразиться?

Да, вы все еще можете заразиться бубонной чумой, хотя и очень редко.

В год регистрируется 650 случаев, а с 2010 по 2015 год во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев.

В то время как миллионы людей умерли от пандемий бубонной чумы, сегодня чума лечится легко.

Тех, кто заразился бубонной чумой, можно лечить антибиотиками, чтобы предотвратить ее прогрессирование и развитие легочной чумы.

Легочная чума более серьезна и может привести к летальному исходу, но скорость выздоровления высока, если ее обнаружить и лечить в течение 24 часов с момента появления симптомов.