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Глисты и сальмонелла: можно ли есть сырой лосось?

8 сентября 2020, 08:20

Сырой лосось может содержать бактерии, паразиты и другие патогены.

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Сырой лосось может содержать бактерии, паразиты и другие патогены./ 1zoom.ru

Лосось имеет множество преимуществ для здоровья, что делает его популярным среди любителей морепродуктов.

Блюда из сырой рыбы являются традиционными для многих культур. Популярные примеры - сашими, японское блюдо из тонко нарезанной сырой рыбы, и гравлакс, скандинавская закуска из сырого лосося.

Однако вы можете задаться вопросом, безопасно ли есть лосось в сыром виде.

В этой статье рассматриваются проблемы, связанные со здоровьем при употреблении сырого лосося, и рассказывается, как безопасно его употреблять.

Содержание

Может представлять опасность для здоровья

Сырой лосось может содержать бактерии, паразиты и другие патогены. Некоторые из них возникают естественным образом в среде рыб, а другие могут быть результатом неправильного обращения. Приготовление лосося до внутренней температуры 63 °C убивает бактерии и паразитов, но если вы едите рыбу в сыром виде, вы рискуете заразиться инфекцией.

Паразиты в сыром лососе

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) описывает лосось как известный источник паразитов, то есть организмов, обитающих на или в других организмах, включая людей.

Гельминты - это червеобразные паразиты, похожие на ленточных или аскаридных червей. Они часто встречаются у таких рыб, как лосось.

Гельминты или японский широкий цепень Diphyllobothrium nihonkaiense могут жить в тонком кишечнике, где они могут вырасти до более 12 метров в длину.

Эти и другие типы ленточных червей были обнаружены у дикого лосося с Аляски и Японии, а также в пищеварительном тракте людей, которые ели сырого лосося из этих регионов.

Симптомы гельминтозов включают потерю веса, боль в животе, диарею и в некоторых случаях анемию. Тем не менее, у многих людей симптомы отсутствуют.

Бактериальные и вирусные инфекции от сырого лосося

Как и все виды морепродуктов, лосось может подвергаться бактериальному или вирусному заражению, которое может вызвать легкое или серьезное заболевание, когда вы едите сырую рыбу.

Некоторые типы бактерий или вирусов, которые могут присутствовать в сыром лососе, включают:

  • Сальмонелла
  • Шигелла
  • Вибрион
  • Ботулина
  • Золотистый стафилококк
  • Листерия моноцитогенес
  • Кишечная палочка
  • Гепатит А
  • Норовирус

Большинство случаев заражения в результате употребления в пищу морепродуктов являются результатом неправильного обращения или хранения или сбора морепродуктов из воды, загрязненной человеческими отходами.

Сырой лосось также может содержать загрязнители окружающей среды. Как выращиваемый, так и дикий лосось может содержать следовые количества стойких органических загрязнителей (СОЗ) и тяжелых металлов.

СОЗ - это токсичные химические вещества, включая пестициды, химические вещества промышленного производства и антипирены, которые накапливаются в пищевой цепочке, потому что они содержатся в жировой ткани животных и рыб.

Воздействие СОЗ на человека связано с повышенным риском рака, врожденных дефектов, а также эндокринных, иммунных и репродуктивных нарушений.

Исследователи отобрали образцы 10 видов рыбы, купленных на рынке в Испании, и обнаружили, что лосось содержит самый высокий уровень определенного типа антипирена. Однако обнаруженные уровни все еще были в безопасных пределах.

Приготовление лосося снижает уровень многих СОЗ. Одно исследование показало, что приготовленный лосось содержит в среднем на 26% меньше СОЗ, чем сырой лосось.

Кому нельзя есть сырую рыбу

Некоторые люди подвержены более высокому риску заражения серьезной инфекцией пищевого происхождения и никогда не должны есть сырого лосося или другие виды сырых морепродуктов. По информации Food and Drug Administration (FDA), среди них:

  • беременные женщины
  • дети
  • пожилые люди
  • любой человек с ослабленной иммунной системой, например, больной раком, заболеванием печени, ВИЧ / СПИДом, трансплантатом органов или диабетом

У людей с ослабленной иммунной системой заболевания пищевого происхождения могут привести к тяжелым симптомам, госпитализации или даже смерти.

Как снизить риск болезней пищевого происхождения

Если вы решите съесть сырого лосося, убедитесь, что он был предварительно заморожен до -35 ° С, чтобы убить всех паразитов в лососе.

Тем не менее, шоковая заморозка не убивает всех болезнетворных микроорганизмов. Еще одна вещь, о которой следует помнить, - это то, что большинство домашних морозильников не очень холодные.

Покупая сырой лосось или заказывая блюда, которые его содержат, также стоит внимательно его осмотреть.

Правильно замороженный и размороженный лосось выглядит твердым и влажным, без синяков, обесцвечивания или неприятного запаха.

Если вы готовите сырого лосося на собственной кухне, убедитесь, что ваши поверхности, ножи и сервировочная посуда чистые, и держите лосось в холодильнике непосредственно перед подачей на стол, чтобы предотвратить бактериальное заражение.

Если вы едите сырого лосося или любую другую рыбу и чувствуете покалывание во рту или горле, это может быть вызвано движением во рту живого паразита. Выплюньте рыбу и прокашляйтесь.

лосось
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