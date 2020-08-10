УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Головокружение после резкого подьема может быть симптомом неизлечимого заболевания

10 августа 2020, 22:17

Вероятность развития болезни на 40 процентов выше.

1597086753-3374.jpg
Вероятность развития болезни на 40 процентов выше/Pixabay

Ощущение головокружения после того, как вы встаете, может быть предиктором деменции в более позднем возрасте, говорится в исследовании.

По информации The Daily Mail, состояние вызвано ортостатической гипотензией, формой низкого кровяного давления, которая возникает, когда вы встаете.

Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили, что у людей, страдающих этой проблемой, вероятность развития болезни на 40 процентов выше. Но риск был выше только у людей, у которых было падение систолического артериального давления, а не диастолического.

Эксперты наблюдали за более чем 2000 людьми старше 70 лет в течение 12 лет, чтобы увидеть, как это состояние влияет на риск развития деменции. Исследователи предположили, что временное отсутствие притока крови к мозгу может со временем привести к ухудшению когнитивной функции.

Если тело не может подтолкнуть кровь вверх и снабдить мозг кислородом, артериальное давление упадет, и человек может почувствовать головокружение или даже потерять сознание.

Ортостатическая гипотензия (ОГ), также называемая постуральной гипотензией, - это термин, используемый для описания этого.

По мере того, как люди стареют, их основные артерии становятся жестче, что может означать, что кровообращение не так оптимально, как раньше. Считается, что именно поэтому такие проблемы, как ОГ, чаще встречаются у пожилых людей. Проблема затрагивает около пяти процентов людей моложе 50 лет. Но до 20 процентов людей в возрасте 70 лет.

Только около двух процентов пострадавших страдают серьезными симптомами, такими как головокружение, нечеткое зрение и тошнота.

В исследовании Калифорнийского университета приняли участие люди в возрасте 73 лет, у которых еще не было деменции. В течение 12 лет участники обследовались на предмет развития деменции.

У людей с систолической гипертонией вероятность развития деменции на 37% выше, чем у тех, у кого не было этого состояния, после поправки на другие факторы, которые могли повлиять на их риск, такие как диабет, курение и употребление алкоголя.

Результаты, опубликованные в журнале Американской академии неврологии, показывают, что те, чьи показания изменились больше всего, с большей вероятностью заболеют деменцией.

В общей сложности у 24% людей в группе с наибольшими колебаниями систолических показателей позже развилась деменция, по сравнению с 19% людей в группе с наименьшими колебаниями.

Это означает, что с поправкой на другие факторы риска деменции вероятность развития деменции у людей из самой высокой группы была на 35 процентов выше, чем у людей из самой низкой группы.

Автор исследования доктор Лор Руш сказала: "Необходимо контролировать артериальное давление людей, когда они переходят из положения сидя в положение стоя. Возможно, контроль этих падений артериального давления может стать многообещающим способом помочь сохранить мышление и память людей с возрастом.

Причины деменции недостаточно изучены, но известно, что такие факторы, как артериальное давление, приток крови к мозгу и здоровье сердечно-сосудистой системы, связаны с риском развития деменции, особенно сосудистой деменции.

Деменция
Для поддержания здоровья мозга ему необходим постоянный кровоток / Pixabay

У людей с сосудистой деменцией сканирование мозга часто выявляет небольшие участки инсульта, где мозг испытывает недостаток кислорода.

Последнее исследование усиливает теорию о том, что для поддержания здоровья мозга ему необходим постоянный кровоток для снабжения клеток жизненно важным кислородом.

Кроме того, исследователи под руководством Гарварда обнаружили, что люди с ОГ имеют более высокий риск сердечного приступа, сердечной недостаточности и инсульта в будущем, чем люди без этого заболевания, после наблюдения за более чем 9000 взрослых среднего возраста в течение двух десятилетий.

болезнь Альцгеймера здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Головокружение после резкого подьема может быть симптомом неизлечимого заболевания». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

23:07
Протесты в Минске накаляются: баррикадам противостоят внутренние войска
22:58
Коронавирус в Украине и мире 10 августа: за сутки заразились 208 тысяч людей
22:39
В НАТО шокированы насилием по отношению к активистам в Беларуси Видео
22:22
Словакия высылает российских дипломатов-шпионов
22:17
Головокружение после резкого подьема может быть симптомом неизлечимого заболевания Видео
22:04
"Насильно удерживают": в штабе заявили о пропаже главной соперницы Лукашенко
21:54
Болезнь Паркинсона: 7 ранних угрожающих признаков Видео
21:48
Выборы в Беларуси: США отреагировали на "запугивание" кандидатов и протесты
21:25
В Минске протесты и задержания вспыхнули с новой силой Видео
21:23
Рак и другие болезни: о чем сигнализируют растяжки на теле Видео
21:19
Запад до сих пор не понял, как реагировать на происходящее в Беларуси мнение Видео
21:09
Коронавирус наступает: в Черновицкой ОГА бьют тревогу
20:56
Гороскоп всех знаков Зодиака на 11 августа: "оживление" зла и помощь звезд
20:51
В ВОЗ назвали страну-идеал в борьбе с коронавирусом
20:34
Минздрав обновил список "зеленой" и "красной" зон - куда можно полететь
20:12
Покушение на Тихановскую: в КГБ Беларуси сделали заявление и рассказали подробности
20:06
Россия провела пресную воду в Симферополь
20:00
В Киеве под посольством Беларуси "повязали" бывшего политзаключенного
19:44
Трон 3 - Disney готовится взять на главную роль Джареда Лето
19:41
"Зажать карателей со всех сторон": в Беларуси оппозиция объявила план Б
19:34
"Задерживали людей за яйца": в Киеве под посольством Беларуси жгли фаеры Фото Видео
19:16
Жириновский предрек Лукашенко судьбу беглеца Януковича
19:16
Кремль пошел на уступки: эксперт сделал прогноз о масштабном перемирии на Донбассе
19:13
Вдали 2020 - что за сериал, и когда его смотреть онлайн Видео
18:59
Иран "нашел крайних" и отказался платить МАУ за сбитый самолет Видео
18:36
"Цена на газ начнет расти": эксперт оценил тарифную политику в энергетике
18:32
Массовые протесты в Беларуси: Тихановская отказалась от участия в митингах оппозиции
18:25
Правительство Ливана рухнуло: министр объявил о важном решении Видео
18:21
"Самый теплый день": Киев предупредили о перемене погоды Видео
18:15
"Надеюсь вернуться к вам": Риту Дакоту госпитализировали с осложнениями коронавируса
17:41
"Убийство из-за отказа": на Киевщине нашли мертвой 12-летнюю девочку
17:39
Антонио Бандерас заболел коронавирусом в 60 лет
17:37
Стало известно, кому из граждан Украину упростили въезд в Польшу
17:32
Кравчук собрался с Фокиным ехать в ОРДЛО Видео
17:18
"На пилоне 10 лет": Лолита с шестом устроила мастер-класс на фоне икон Видео
17:10
Погода в Украине резко изменится – синоптик Видео
17:09
Из-за масштабных "скруток НДС" бюджет в июле потерял 2,7 млрд грн - Дубинский
17:06
Почему у белорусов не получится равняться на наш Майдан мнение Видео
16:51
Что делать если болит голова: 9 "молниеносных" лайфхаков Видео
16:44
Военное положение в Беларуси: эксперт раскрыл планы Лукашенко по разгону протестов
16:37
"Бл*дство, разврат, наркотики": голая Дорофеева крупным планом засветила грудь
16:10
Продолжение протестов: в Беларуси анонсировали новые акции Фото Видео
16:06
Всплеск заболевания COVID-19: Зеленский предупредил украинцев об опасности
15:56
"Дни сочтены": астролог сказал, когда Путин умрет
15:51
В день рождения Кайли Дженнер поздравили фотосессией с голой грудью без трусов
15:35
В Беларуси объявили всеобщую забастовку: главные требования
15:26
Возвращение Медведчука в переговоры по Донбассу: Кравчук назвал условие
15:10
Тренировка в жару: ученые назвали преимущества для здоровья
14:56
"Мало не покажется": Лукашенко всполошился из-за намерения оппозиции штурмовать его резиденцию Видео
14:45
"Это все на вашей совести": Тихановская призвала Лукашенко к переговорам
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять