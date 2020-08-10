Головокружение после резкого подьема может быть симптомом неизлечимого заболевания

Вероятность развития болезни на 40 процентов выше/Pixabay

Ощущение головокружения после того, как вы встаете, может быть предиктором деменции в более позднем возрасте, говорится в исследовании.

По информации The Daily Mail, состояние вызвано ортостатической гипотензией, формой низкого кровяного давления, которая возникает, когда вы встаете.

Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили, что у людей, страдающих этой проблемой, вероятность развития болезни на 40 процентов выше. Но риск был выше только у людей, у которых было падение систолического артериального давления, а не диастолического.

Эксперты наблюдали за более чем 2000 людьми старше 70 лет в течение 12 лет, чтобы увидеть, как это состояние влияет на риск развития деменции. Исследователи предположили, что временное отсутствие притока крови к мозгу может со временем привести к ухудшению когнитивной функции.

Если тело не может подтолкнуть кровь вверх и снабдить мозг кислородом, артериальное давление упадет, и человек может почувствовать головокружение или даже потерять сознание.

Ортостатическая гипотензия (ОГ), также называемая постуральной гипотензией, - это термин, используемый для описания этого.

По мере того, как люди стареют, их основные артерии становятся жестче, что может означать, что кровообращение не так оптимально, как раньше. Считается, что именно поэтому такие проблемы, как ОГ, чаще встречаются у пожилых людей. Проблема затрагивает около пяти процентов людей моложе 50 лет. Но до 20 процентов людей в возрасте 70 лет.

Только около двух процентов пострадавших страдают серьезными симптомами, такими как головокружение, нечеткое зрение и тошнота.

В исследовании Калифорнийского университета приняли участие люди в возрасте 73 лет, у которых еще не было деменции. В течение 12 лет участники обследовались на предмет развития деменции.

У людей с систолической гипертонией вероятность развития деменции на 37% выше, чем у тех, у кого не было этого состояния, после поправки на другие факторы, которые могли повлиять на их риск, такие как диабет, курение и употребление алкоголя.

Результаты, опубликованные в журнале Американской академии неврологии, показывают, что те, чьи показания изменились больше всего, с большей вероятностью заболеют деменцией.

В общей сложности у 24% людей в группе с наибольшими колебаниями систолических показателей позже развилась деменция, по сравнению с 19% людей в группе с наименьшими колебаниями.

Это означает, что с поправкой на другие факторы риска деменции вероятность развития деменции у людей из самой высокой группы была на 35 процентов выше, чем у людей из самой низкой группы.

Автор исследования доктор Лор Руш сказала: "Необходимо контролировать артериальное давление людей, когда они переходят из положения сидя в положение стоя. Возможно, контроль этих падений артериального давления может стать многообещающим способом помочь сохранить мышление и память людей с возрастом.

Причины деменции недостаточно изучены, но известно, что такие факторы, как артериальное давление, приток крови к мозгу и здоровье сердечно-сосудистой системы, связаны с риском развития деменции, особенно сосудистой деменции.

Для поддержания здоровья мозга ему необходим постоянный кровоток / Pixabay

У людей с сосудистой деменцией сканирование мозга часто выявляет небольшие участки инсульта, где мозг испытывает недостаток кислорода.

Последнее исследование усиливает теорию о том, что для поддержания здоровья мозга ему необходим постоянный кровоток для снабжения клеток жизненно важным кислородом.

Кроме того, исследователи под руководством Гарварда обнаружили, что люди с ОГ имеют более высокий риск сердечного приступа, сердечной недостаточности и инсульта в будущем, чем люди без этого заболевания, после наблюдения за более чем 9000 взрослых среднего возраста в течение двух десятилетий.