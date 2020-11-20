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Холодные руки и ноги: как улучшить кровообращение

20 ноября 2020, 14:34

Плохое кровообращение означает, что кровоток замедлен или заблокирован.

Мужчина, руки
Плохое кровообращение означает, что кровоток замедлен или заблокирован. / abnews

Плохое кровообращение может вызвать разные проблемы со здоровьем. Каковы признаки того, что вашей системе кровообращения может потребоваться помощь?

Плохое кровообращение

WebMD указал, что кровеносная система состоит из кровеносных сосудов, по которым кровь распространяется по всему телу.

Плохое кровообращение означает, что кровоток замедлен или заблокирован, а это означает, что клетки не могут получить весь кислород и питательные вещества, в которых они нуждаются.

Признаки плохого кровообращения включают холодные руки или ноги - они могут даже чувствовать онемение. У людей со светлой кожей ноги могут иметь голубой оттенок. Плохое кровообращение также может привести к сухости кожи, ломкости ногтей и к выпадению волос.

У некоторых мужчин также могут быть проблемы с получением или поддержанием эрекции, если они страдают от плохого кровообращения.

Система кровообращения перекачивает кровь, переносящую кислород от сердца по всему телу через артерии. Когда этот кислород израсходован, кровь возвращается в легкие через вены, чтобы набрать больше кислорода.

Процесс атеросклероза (когда жировые отложения выстилают артерии) может сузить кровоток. Это может ограничить кровоток и замедлить его, что затрудняет попадание крови к сердцу или к мышцам ног.

Чаще встречается у людей среднего возраста, часто поражает и курящих.

Плохое кровообращение также может привести к стенокардии, тромбозу глубоких вен (ТГВ) и феномену Рейно.

Стенокардия

Образование препятствий в артериях, по которым кровь идет к сердцу, означает, что сердечная мышца "начинает испытывать недостаток кислорода".

В ответ возникает боль в груди, известная как стенокардия. Если артерия, ведущая к сердцу, полностью заблокируется, это может вызвать сердечный приступ.

Тромбоз

Тромбы возникают чаще всего в венах ног. Они появляются из-за травмированной вены или повышенной липкости крови.

Кровь может стать более липкой, когда вы обезвожены. При тромбозе участок кожи может "стать горячим, опухшим и болезненным".

Поскольку сгусток крови может попасть в легкие (тромбоэмболия легочной артерии), ему требуется срочная медицинская помощь.

Феномен Рейно

Чувствительность к холоду называется феноменом Рейно, хотя артерии и вены здоровы,

У людей с этим заболеванием кровеносные сосуды сужаются в ответ на низкие температуры, что ограничивает кровоток.

Сосновая кора

Сосновая кора содержит соединение под названием "пикногенол", которое "снижает склонность тромбоцитов к слипанию".

Это помогает защитить от: сердечных приступов, инсультов и тромбоза. Более того, "травяная добавка гинкго билоба также может способствовать здоровому кровообращению".

В дополнение к добавкам, острые специи также могут стимулировать кровообращение.

Примеры могут включать перец чили или кайенский перец, добавленный в сытный суп - идеальный вариант для разогрева тела.

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