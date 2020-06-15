Врачи выяснили новую пользу от кофе для тела / Reuters

Кофе регулярно выступает в качестве жиросжигателя и помогает людям эффективнее худеть.

Соответствующие выводы были сделаны работниками из Медицинской школы при Ноттингемском университете в Великобритании.

Долгое время кофе считали априори вредным для здоровья напитком, но новые исследования все сильнее подтверждают и многочисленные преимущества. Кроме того, недавняя работа продемонстрировала ‒ через его употребление можно активировать процесс сжигания жира. Далее, кофе способен выступать в роли вспомогательного средства в рамках лечения у человека диабета. В ходе лабораторных экспериментов ученые установили, что за счет кофеина повышается активность бурого жира, который содержится в клеточных культурах.

Для нормального термогенеза такому жиру требуется начать сжигание сахара, калорий и жиров. Это и способствует похудению. Исследования с участием людей продемонстрировали, что после употребления кофе бурый жир действительно помогал активнее сжигать калории.

Напомним, ранее врач-диетолог Алена Юдина назвала безопасную норма кофе в день. Она составляет 300 миллилитров кофе (приблизительно две порции эспрессо).