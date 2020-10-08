Как понять, насколько вы здоровы: названы 8 способов

Ваше благополучие зависит от множества важных факторов/Pixabay

Кто-то считает калории, а кто-то считает шаги, но есть одно измерение, которому постоянно уделяется внимание, когда дело касается здоровья: вес.

Из-за того, что в мире делается упор на цифры весов, вы можете подумать, что это единственный способ измерить свое здоровье. Дело в том, что ваше благополучие зависит от множества важных факторов, многие из которых не имеют абсолютно никакого отношения к занимаемому вами физическому пространству.

Генетика и факторы образа жизни различны для каждого тела, поэтому, конечно, вес не дает точной картины здоровья. Вместо того, чтобы постоянно взвешиваться и справляться с чувством вины, стыда и смущения, которые часто возникают в связи с этим, попробуйте эти восемь способов определить, насколько вы здоровы.

1. Стаканы воды

О том, чтобы оставаться гидратированным говорят везде. Но есть причина, по которой почти каждый эксперт на планете рекомендует ее. Ваше тело использует воду для поддержания функций клеток, органов, тканей и т. д. Как и во всем остальном, количество воды, необходимое организму для оптимального здоровья, варьируется от человека к человеку из-за таких факторов, как образ жизни, уровень активности и биоиндивидуальность. Это хорошее практическое правило - пить как можно больше воды.

Если вы регулярно пьете в течение дня, пьете большой стакан перед первой чашкой кофе, едите богатые водой фрукты и овощи и приносите с собой бутылку с водой, когда вы в пути, вы, вероятно, пьете достаточно, чтобы сохранить ваше тело в лучшем виде. Если вы действительно хотите улучшить свое здоровье с помощью гидратации, попробуйте отслеживать количество стаканов воды, которые вы выпиваете за день, и выпейте еще на один стакан больш на следующий день.

2. Количество часов сна

Национальный фонд сна рекомендует взрослым спать по 7–9 часов, чтобы воспользоваться преимуществами "энергии ума, восстановления тела и укрепления практически всех систем организма". Отдых для красоты имеет решающее значение для здоровья вашего тела, поэтому отслеживание того, сколько часов вы действительно спите, может помочь определить, восстанавливает ли ваш сон или вам нужно немного его улучшить.

3. Питательные вещества

Проверка реальности: подсчет калорий мало что говорит о нашем здоровье. Каждому организму требуется разное потребление калорий, и каждая калория выглядит в организме по-разному (например, 1000 калорий сладкой газировки будут сильно отличаться от 1000 калорий шпината). Но когда мы знаем о питательных веществах (таких как витамины, макросы, антиоксиданты, фитохимические вещества и т. д.), и о том, что они делают для организма (например, дают энергию, усиливают сияние кожи или уменьшают воспаление), мы можем использовать пищу. как инструмент для достижения максимального благополучия.

Сосредоточение внимания на большем количестве питательных веществ также может подсознательно вытеснить обработанные и сладкие продукты (полностью без чувства вины). Подумайте о том, чтобы добавить больше цельных продуктов в свой рацион (например, добавить капусту в блюдо из макарон или есть ягоды на завтрак), чтобы получить больше целебных питательных веществ.

4. Уровни энергии

Послеобеденные спады энергии и необходимое время для сна являются нормой в нашем обществе, но туман в мозгу, недостаток энергии и общее истощение - это способ вашего тела сказать вам, что что-то может быть не так. Все, от трудностей с пробуждением по утрам до необходимости выпить кофе в 15:00, может означать, что вам есть куда расти.

Усталость - это не образ жизни, это симптом. Если вы будете лучше спать по ночам, больше двигаться, есть разную пищу или просто делать больше перерывов, это может помочь восстановить уровень энергии, чтобы вы чувствовали себя лучше и были как можно более здоровыми.

С другой стороны, если вы просыпаетесь отдохнувшим, обладаете постоянной энергией в течение дня и расслабляетесь ночью, это хороший признак того, насколько здоровы ваше тело и образ жизни.

5. Опорожнение кишечника

Испражнения являются важным показателем для определения того, что происходит в организме. Микробиом кишечника влияет на иммунную систему, мозг, уровни гормонов и почти все другие функции и системы в организме, поэтому крайне важно поддерживать здоровье кишечника. Частота, внешний вид или изменения в испражнениях могут дать нам некоторое представление о том, насколько на самом деле здоров кишечник.

Поговорите со своим врачом, если вы считаете, что стул ненормальный или изменился, и подумайте о том, как часто вы ходите в туалет или как определенные продукты питания и изменения в образе жизни влияют на движения.

6. Сколько отжиманий вы можете сделать

В прошлом году было опубликовано исследование, в котором было обнаружено, что способность отжиматься может предсказать сердечные заболевания у активных взрослых мужчин. Даже если вы не активный взрослый мужчина и не отжимались со средней школы, физическая сила и выносливость являются огромными показателями того, насколько здоровым является ваше тело в целом.

Независимо от того, сколько отжиманий вы можете сделать, какой вес поднимаете, сколько км вы можете пройти пешком или как долго вы можете боксировать, ваши физические ограничения многое говорят вам о вашем теле. Если вас мотивируют внешние факторы, не смотрите на числа на весах. Вместо этого заставьте себя сделать еще одно повторение, увеличить вес или сделать еще одно отжимание, чтобы улучшить свое здоровье.

7. Настроение

Связь разума и тела реальна, люди! Настроение действительно может подсказать нам, что происходит в теле. Еда может влиять на ваше настроение (вот почему "диетическая психиатрия" - это вещь), поэтому, если вы можете использовать несколько небольших настроек уровня стресса или счастья, попробуйте есть такие продукты, как орехи, ягоды или темный шоколад, которые могут улучшить ваше настроение.

Точно так же спорт: это то, что служат для улучшения настроения. Итог: ешьте цельные продукты, которые полезны для кишечника и подходят для регулярных упражнений, чтобы улучшить общее состояние здоровья и настроение. Связь разума и тела - это бесконечный цикл, который вы можете использовать как инструмент для согласования с телом.

8. Как вы себя чувствуете физически

Сосредоточение внимания на внешних числах, подсчете и отслеживании мешает нам по-настоящему интуитивно понимать свое тело. Правда в том, что мы можем понять свое здоровье, просто основываясь на том, насколько хорошо мы себя чувствуем, а не в зависимости от числа на экране или весах. Самый мощный, точный и надежный метод измерения вашего здоровья?

Обращайте внимание, когда вы чувствуете себя хорошо, когда чувствуете себя нормально, а когда плохо. Ваше тело постоянно общается с вами, будь то симптомы, такие как прыщи, расстройство желудка или усталость, или ощущение бодрости, энергии и счастья. Все, что нам нужно делать, это прислушиваться и приспосабливаться, чтобы достичь наилучшего здоровья.