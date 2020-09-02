Как правильно приготовить курицу и избежать отравления в жару: простой способ

Популярные методы более рискованны, чем вы думаете. / 1zoom.ru

Курица - один из самых распространенных ингредиентов на кухнях по всему миру - миллионы из нас едят ее на ужин хотя бы раз в неделю.

Если это вы, возможно, вы знакомы с классическими методами приготовления, чтобы не заболеть: проверьте, не розовато ли оно внутри, проверьте текстуру мяса, есть ли длинные тонкие пряди, и убедитесь, что сок мяса чистый и не розовый.

Но эти популярные методы более рискованны, чем вы думаете, и, согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS ONE, в результате остаются некоторые патогенные микроорганизмы, которые могут вызывать заболевания пищевого происхождения.

Исследователи из трех норвежских университетов опросили 3969 европейских домохозяйств из пяти стран (Франции, Норвегии, Португалии, Румынии и Великобритании) о том, как они готовят курицу. Они также записали на видео еще 75 домашних хозяйств, готовящих курицу.

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Половина изучаемых людей использовала два метода: они готовили мясо в течение определенного времени и проверяли цвет мяса внутри. Чуть менее половины участников также смотрели на внешний цвет мяса и оценивали текстуру, чтобы определить, было ли оно тщательно и равномерно приготовлено.

Но когда исследователи попробовали эти методы приготовления в лаборатории, они обнаружили, что часто оставляют на курице следы сальмонеллы - типа бактерий, вызывающих пищевое отравление.

Исследователи обнаружили, что бактерии смогли выжить на мясе даже после того, как цвет мяса подсказал, что курица готова. Точно так же активные патогены (опять же, такие как сальмонелла) были обнаружены в курице, приготовленной до тех пор, пока не потек сок (общий индикатор "готовности").

Патогены смогли выжить на поверхностях мяса, которые не соприкасались со сковородой, даже на курице, приготовленной до внутренней температуры 70 градусов по Цельсию.

"Мы были удивлены, обнаружив, что эти рекомендации небезопасны, не основаны на научных данных и редко используются потребителями", - сказал доктор Сольвейг Лангсруд, ведущий автор исследования и старший научный сотрудник Норвежского института исследований пищевых продуктов, рыболовства и аквакультуры.

Лангсруд и другие авторы пришли к выводу, что необходимы дополнительные исследования, чтобы помочь предотвратить пищевое отравление: по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно во всем мире регистрируется 600 миллионов случаев пищевого отравления.

На данный момент, сказал Лангсруд, люди, готовящие курицу дома, должны, прежде всего, убедиться, что они готовят мясо со всех сторон тщательно и равномерно.

"В первую очередь, потребители должны проверить, что все поверхности мяса приготовлены, так как большинство бактерий присутствует на поверхности. Во-вторых, они должны проверить сердцевину. Если сердцевина мяса волокнистая, а не глянцевая, она достигла безопасной температуры", - сказал он.