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Как прожить дольше: этот чай продлевает жизнь

3 августа 2020, 12:00

Антиоксиданты могут помочь очистить организм от свободных радикалов, которые могут вызвать заболевание.

Травы
Антиоксиданты могут помочь очистить организм от свободных радикалов, которые могут вызвать заболевание. / Pixabay

Лемонграсс, также называемый цитронеллой, - это высокое растение, которое можно использовать в качестве чая. Погруженный в горячую воду, он оставляет аромат лимона и освежающий цитрусовый аромат во рту. Кроме того, он может увеличить продолжительность жизни.

По информации Express.co.uk, цитируемый в журнале сельского хозяйства и пищевой химии, лимонграсс содержит несколько антиоксидантов. Антиоксиданты могут помочь очистить организм от свободных радикалов, которые могут вызвать заболевание.

По данным департамента оральной медицины и радиологии в ACPM Dental College, в Индии лимонграсс проявил антимикробные свойства.

Кроме того, исследователи из Мемориального онкологического центра Слоана Кеттеринга обнаружили в лемонграссе два соединения, которые, как считается, отвечают за его противовоспалительные свойства: цитраль и гераниал. Та же организация определила, что лемонграсс также содержит противораковые свойства.

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Антиоксиданты могут помочь очистить организм от свободных радикалов, которые могут вызвать заболевание/Pixabay

Они заявили: "Лабораторные исследования показали, что лемонграсс может снижать кровяное давление и обладает противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами".

Поддержку заявления о том, что лемонграсс снижает артериальное давление, приводят исследователи из Университета Сваби, Пакистан.

Для своего эксперимента они набрали 72 мужчин-добровольцев, которым давали пить лимонник или зеленый чай. У тех, кто пил чай с лемонграссом, отмечалось снижение систолического и диастолического артериального давления.

Систолическое артериальное давление измеряет силу, с которой кровь попадает в стенки артерии, пока бьется сердце. Диастолическое артериальное давление измеряет силу, с которой кровь попадает в стенки артерий между ударами сердца.

Сочетание этих преимуществ для здоровья от употребления чая лемонграсса поможет увеличить продолжительность жизни. Это имеет смысл, так как высокое кровяное давление подвергает человека повышенному риску сердечного приступа.

Кроме того, раковые клетки могут быть смертельными, а избыточное воспаление связано с болезнью.

Как сделать чай из лемонграсса?

Залейте 3-4 ложки сухого или свежего лемонрасса одной чашкой кипятка. Настаивайте не менее пяти минут, затем процедите чай. Его можно пить либо горячим, либо холодным.

Побочные эффекты

Хотя чай с лемонграссом считается безопасным, у некоторых людей на него может быть аллергия. Аллергическая реакция может вызвать сыпь, зуд, затрудненное дыхание или учащенное сердцебиение.

здоровье
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