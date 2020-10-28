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Как сохранить здоровье легких во время пандемии COVID-19: пульмонолог назвал 5 способов

28 октября 2020, 09:57

В начале своего медицинского образования он знал, что сильные легкие имеют решающее значение для хорошего здоровья.

Рак, легкие
В начале своего медицинского образования он знал, что сильные легкие имеют решающее значение для хорошего здоровья. / ridus.ru

Американский пульмонолог Ананд С. Айер, который лечил людей с тяжелой формой COVID-19, ставил им аппараты искусственной вентиляции легких, оказывал помощь в конце жизни и был свидетелем долгосрочного воздействия на их состояние, по-новому "стал уважать здоровье легких".

В начале своего медицинского образования он знал, что сильные легкие имеют решающее значение для хорошего здоровья. И теперь COVID-19 заставляет всех спрашивать, как сделать легкие здоровыми и сохранить их такими. Вот что доктор, который в настоящее время также является доцентом медицины в Университете Алабамы в Бирмингеме, сказал, что он делает, чтобы сохранить свои легкие здоровыми.

1) HIIT тренировки

Я знал, что мне нужно изменить свой образ жизни несколько лет назад, когда мне пришлось срочно бежать к пациенту в критической ситуации и я прибежал запыхавшись. Это был мой ключ к тому, чтобы сбросить 10 кг, которые я набрал в медицинской школе, и поработать над улучшением здоровья легких и сердечно-сосудистой системы.

Теперь я занимаюсь HIIT-тренировками с тяжелой атлетикой через день. Также я наращиваю количество аэробных упражнений на работе, быстро хожу по больнице или бегаю по лестнице. Я также работаю с тренером, чтобы нарастить мышечную массу груди с помощью отягощений, так как сильная грудная стенка и диафрагма имеют решающее значение для поддержки сильной легочной системы.

2) Встаньте

Когда я работаю из дома, я постоянно двигаюсь, чтобы не горбиться, что сжимает мою грудную клетку и мешает легким сделать глубокий вдох. Каждый час я стараюсь не забывать менять свое положение, даже если оно меняется с кресла на колесиках в моем домашнем офисе на стол в обеденном зале. Каждый раз, вставая, я улучшаю осанку, дышу глубже и улучшаю кровоток по всему телу.

3) Маска

Если после пандемии я поеду в город с высоким содержанием пыльцы или индексом качества воздуха в оранжевом диапазоне или выше, я планирую надевать маску, чтобы предотвратить вдыхание аллергенов (у меня сильная сезонная аллергия) или загрязняющих веществ, например, смога и автомобильных паров.

Я также ношу маску, если я работаю во дворе или занимаюсь пыльным ремонтом дома - пыль может раздражать слизистую дыхательных путей и вызывать хронические заболевания легких. Я не использую спреи, полироли или чистящие средства с высокой концентрацией отбеливателя, аммиака или других летучих органических соединений. Согласно некоторым данным, у людей, которые регулярно с ними работают, может снизиться функция легких или развиться ХОБЛ (Хроническая обструктивная болезнь легких) - основная причина смерти в США.

4) Держите нос чистым

Если я простужусь, я стараюсь как можно быстрее избавиться от слизи, чтобы она не капала, не оседала в груди и не делала мне хуже. Я кашляю слизью из груди, постоянно сморкаюсь или использую одно из тех полосканий для носовых пазух, которые можно купить в аптеке.

5) Дышите лучше

Я практикую осознанное дыхание, когда могу. Я не знаю, насколько это полезно для моих легких, но я знаю, что это помогает мне справляться с тяжелыми стрессами во время пандемии. Мне нравится приложение Breathe. Я сопоставляю свои вдохи и выдохи с кругами, когда они открываются и закрываются, и меня поражает, насколько спокойнее я себя чувствую после пары вдохов.

коронавирус легкие
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