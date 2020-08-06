Ученые выяснили, какой фактор сильнее всего заставляет людей стареть

Выяснилось - есть фактор, который крайне сильно влияет на старение организма.
Жестокое обращение или насилие в детстве быстрее запускает во взрослом возрасте биологическое старение тела.
Об этом сообщает официальное издание Американской психологической ассоциации.
Исследование провели специалисты из Стэнфордского и Гарвардского университетов.
В ходе опыта они изучали три различных признака биологического старения – раннее половое созревание, клеточное старение и изменения в структуре мозга. Травматическое воздействие детских лет оказалось связано со всеми тремя.
"Воздействие неблагоприятных факторов в детстве является мощным провокатором негативных последствий для здоровья в более позднем возрасте. Это вызывает не только проблемы психического здоровья – депрессию и тревожность, но и физического – сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак", – рассказала старший автор исследования Кэти МакЛафлин, доктор философии и адъюнкт-профессор психологии Гарвардского университета
По словам ученой, на следующем этапе исследований ученые будут пытаться понять - способны ли психосоциальные вмешательства замедлить данный паттерн ускоренного биологического старения.
"Если это возможно, мы сможем предотвратить многие долгосрочные последствия для здоровья, связанные с ранними жизненными невзгодами", – заявила МакЛафлин.
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Напомним, ранее ученые из Великобритании и Германии проанализировали генетические данные более одного миллиона людей и выяснили главную причину быстрого старения организма.