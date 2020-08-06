Ученые выяснили, какой фактор сильнее всего заставляет людей стареть

Старение / Dailymotion

Жестокое обращение или насилие в детстве быстрее запускает во взрослом возрасте биологическое старение тела.

Об этом сообщает официальное издание Американской психологической ассоциации.

Исследование провели специалисты из Стэнфордского и Гарвардского университетов.

В ходе опыта они изучали три различных признака биологического старения – раннее половое созревание, клеточное старение и изменения в структуре мозга. Травматическое воздействие детских лет оказалось связано со всеми тремя.

"Воздействие неблагоприятных факторов в детстве является мощным провокатором негативных последствий для здоровья в более позднем возрасте. Это вызывает не только проблемы психического здоровья – депрессию и тревожность, но и физического – сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак", – рассказала старший автор исследования Кэти МакЛафлин, доктор философии и адъюнкт-профессор психологии Гарвардского университета

По словам ученой, на следующем этапе исследований ученые будут пытаться понять - способны ли психосоциальные вмешательства замедлить данный паттерн ускоренного биологического старения.

"Если это возможно, мы сможем предотвратить многие долгосрочные последствия для здоровья, связанные с ранними жизненными невзгодами", – заявила МакЛафлин.

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Напомним, ранее ученые из Великобритании и Германии проанализировали генетические данные более одного миллиона людей и выяснили главную причину быстрого старения организма.