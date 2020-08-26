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Как защититься от слабоумия: этот кулинарный лайфак замедлит деменцию

26 августа 2020, 20:12

Деменция - это название группы симптомов, связанных с продолжающимся снижением функции мозга.

Ученые, здоровье
Ученые, здоровье / "24 Канал"

Деменция - это название группы симптомов, связанных с продолжающимся снижением функции мозга. Утверждается, что вы можете снизить риск нейродегенеративного состояния, просто запарив овощи на пару.

Существует ряд различных типов деменции, и наиболее распространенной является болезнь Альцгеймера, сообщает Express.co.uk.

Ранняя диагностика состояния может помочь замедлить его прогрессирование. Небольшие изменения в образе жизни могут снизить ваши шансы на развитие болезни Альцгеймера в дальнейшей жизни. Один из самых простых способов защитить себя от слабоумия - готовить овощи на пару, а не жарить их.

По словам доктора Дейзи Мэй из интернет-аптеки Dr Fox Online, в мозгу людей с деменцией содержится большое количество конечных продуктов гликирования (AEG). AEG - это тип белка, который накапливается в организме и в больших количествах может быть вредным. Их также получают при длительном приготовлении пищи при высоких температурах.

По ее словам, жарка или приготовление на гриле продуктов повышает риск возникновения AEG и, как следствие, слабоумия, в то время как кипячение и приготовление на пару снижает AEG на 75 процентов.

"Когда молекулы сталкиваются в кровотоке, иногда сахара, такие как глюкоза или фруктоза, прилипают к частицам белка или жира", - сказала она.

"AEG производятся путем приготовления в течение длительного времени и при высоких температурах, таких как жарка. Когда уровень сахара в крови высок, например, при преддиабете и диабете, образуется все большее количество AEG. AEG обнаруживаются в больших количествах в мозге людей с болезнью Альцгеймера. Варить, пашот, готовить на пару, запекать или готовить на гриле. Приготовление на пару снижает AEG на 75 процентов", - добавляет она.

Мэй добавила, что приготовление при более низких температурах также может снизить количество AEG в вашей пище.

Вы также можете попробовать замариновать пищу в лимонном соке или уксусе перед приготовлением.

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