УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Ученые рассказали, как и почему Covid-19 легко распространяется в метро

27 мая 2020, 12:45

Исследователи утверждают - в плане опасности заражения коронавирусом метро далеко впереди других видов транспорта.

Метро
Как и почему COVID-19 легко распространяется в метро / УНИАН

Группа ученых из Университета штата Орегон наглядно продемонстрировала ‒ почему и каким образом китайский коронавирус Covid-19 легко распространяетcя в вагонах метрополитена.

Свои выводы они подтвердили компьютерной моделировкой распространения инфекции. Легче всего, по словам ученых, заразиться можно во время обычной беседы с зараженным Covid-19 соседом по вагону, сообщает британский портал Metro. Далее ‒ во время чихания облако инфицированных коронавирусом капель распространяется на дистанцию до семи метров.

Читайте такжеВ метро Киева объяснили, почему киевляне отказались от поездок в подземкеА во время разговора либо даже просто выдыхании воздуха мелкие капли слюны залетают гораздо дальше, чем стоило бы ожидать. Затем ‒ коронавирус разносится еще сильнее и мощнее во время прикосновения к загрязненной поверхности.

Именно поэтому британские ученые призывают не расслабляться после ослабления коронавирусного карантина. По их словам, крайне важно продолжать носить маски в публичных местах и регулярно мыть руки.

Метро, коронавирус
Компьютерное моделирование заражения коронавирусом / Metro

Напомним, ранее известный эпидемиолог и ревматолог Людмила Смолина призвала людей не спешить пользоваться метро. По ее словам, для безопасных поездок нужно по-максимуму ограничить количество пассажиров в подземке. В случае же, если метро, как и раньше, будет забито людьми в часы пик, то от поездок лучше всего отказаться.

метрополитен метро пассажиры коронавирус Covid-19
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые рассказали, как и почему Covid-19 легко распространяется в метро». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:55
Скандальный мэр Черкасс подал в суд на Зеленского
12:54
В Киеве решили открыть ТРЦ и гостиницы: Кличко назвал дату и условия
12:45
Ученые рассказали, как и почему Covid-19 легко распространяется в метро
12:31
Банки ограничили наличку в терминалах: как теперь переводить деньги Видео
12:24
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 27 мая
12:19
Получит ли Украина кредит от МВФ: Фонд колеблется с решением
12:15
Разборки с Порошенко - не самая большая проблема Зеленского мнение
12:13
Гороскоп на 28 мая для всех знаков Зодиака: ценный подарок и осуществление мечты Видео
11:48
Под Херсоном здание прокуратуры подожгли "коктейлем Молотова": опубликованы фото
11:35
Украинская певица перенесла срочную операцию
11:34
Выходные в июне: сколько дней будут отдыхать украинцы
11:01
Укрзализныця открыла продажу билетов на новые направления: куда можно уехать
11:01
Путин ради пожизненного правления начинает закручивать гайки до хруста мнение
10:53
В Минздраве объяснили, как выехать из Украины во время карантина Видео
10:48
Вознесение Господне 2020 – дата праздника и запреты дня Видео
10:21
Экс-канцлер Германии обозвал украинского посла "карликом"
10:12
"Заманил сосед": известны подробности изнасилования женщины копами в Кагарлыке
10:01
Международный день рассеянного склероза и акция "Поддержи мечту" новости компании
09:39
Стало известно, сколько украинцев нарушают запрет и пользуются ВКонтакте
09:29
Гороскоп всех знаков Зодиака на 27 мая: прибыльное увлечение и успех в работе Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять