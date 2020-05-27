Ученые рассказали, как и почему Covid-19 легко распространяется в метро

Как и почему COVID-19 легко распространяется в метро / УНИАН

Группа ученых из Университета штата Орегон наглядно продемонстрировала ‒ почему и каким образом китайский коронавирус Covid-19 легко распространяетcя в вагонах метрополитена.

Свои выводы они подтвердили компьютерной моделировкой распространения инфекции. Легче всего, по словам ученых, заразиться можно во время обычной беседы с зараженным Covid-19 соседом по вагону, сообщает британский портал Metro. Далее ‒ во время чихания облако инфицированных коронавирусом капель распространяется на дистанцию до семи метров.

Читайте такжеВ метро Киева объяснили, почему киевляне отказались от поездок в подземкеА во время разговора либо даже просто выдыхании воздуха мелкие капли слюны залетают гораздо дальше, чем стоило бы ожидать. Затем ‒ коронавирус разносится еще сильнее и мощнее во время прикосновения к загрязненной поверхности.

Именно поэтому британские ученые призывают не расслабляться после ослабления коронавирусного карантина. По их словам, крайне важно продолжать носить маски в публичных местах и регулярно мыть руки.

Компьютерное моделирование заражения коронавирусом / Metro

Напомним, ранее известный эпидемиолог и ревматолог Людмила Смолина призвала людей не спешить пользоваться метро. По ее словам, для безопасных поездок нужно по-максимуму ограничить количество пассажиров в подземке. В случае же, если метро, как и раньше, будет забито людьми в часы пик, то от поездок лучше всего отказаться.