Кардиолог предупредил об опасности корвалола

Кардиолог рассказал, чем опасен корвалол / http://horoshev.ru

В России кардиолог Госпиталя для ветеранов войн Сергей Иванов заявил, что популярные среди пожилых людей препараты корвалол, валосердин и валокордин являются крайне вредными для здоровья.

"Корвалол, валосердин, валокордин, они практически идентичны. В России часто применяют, в них содержится фенобарбитал — это снотворное средство с большим количеством побочных эффектов. Он вызывает привыкание, люди без этих средств не могут. Я не рекомендую их применять", - цитирует специалиста ресурс Говорит Москва.

По словам Иванова, вещество, которое является основой данных кардиологических препаратов, вызывает привыкание и уже давно запрещено за рубежом.

Медик добавил, что корвалол не решит проблему пациента, у которого болит сердце. В такой ситуации нужно не заниматься самолечением, обращаться к специалисту и лечить сердечно-сосудистое заболевание комплексно и с применением эффективных препаратов.

Кардиолог рекомендует пациентам быть внимательными к своему здоровью и не применять препараты, которые могут навредить.

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