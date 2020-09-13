Кардиолог предупредил об опасности корвалола

Медики отмечают наличие побочных эффектов.
В России кардиолог Госпиталя для ветеранов войн Сергей Иванов заявил, что популярные среди пожилых людей препараты корвалол, валосердин и валокордин являются крайне вредными для здоровья.
"Корвалол, валосердин, валокордин, они практически идентичны. В России часто применяют, в них содержится фенобарбитал — это снотворное средство с большим количеством побочных эффектов. Он вызывает привыкание, люди без этих средств не могут. Я не рекомендую их применять", - цитирует специалиста ресурс Говорит Москва.
По словам Иванова, вещество, которое является основой данных кардиологических препаратов, вызывает привыкание и уже давно запрещено за рубежом.
Медик добавил, что корвалол не решит проблему пациента, у которого болит сердце. В такой ситуации нужно не заниматься самолечением, обращаться к специалисту и лечить сердечно-сосудистое заболевание комплексно и с применением эффективных препаратов.
Кардиолог рекомендует пациентам быть внимательными к своему здоровью и не применять препараты, которые могут навредить.
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Тихий инфаркт миокарда (ТИМ), как его называют в медицине, составляет до 50 процентов случаев из 100 000 госпитализаций в больницу с сердечным приступом каждый год.
На Европейском конгрессе кардиологов были представлены предварительные материалы исследования, в которых сообщается ‒ проведение анализа слюны помогает осуществлять быструю диагностику сердечных приступов.
Напомним, ранее группа ученых-медиков из Университета Монаша (Австралия) закончила разработку препарата, который предназначен для использования как профилактическое средство против сердечного приступа.